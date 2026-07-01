У терміналах ПриватБанку можна втратити кошти: що необхідно знати

Банківська картка у руках, відділення банку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного “ПриватБанку” скаржаться на некоректну роботу терміналів під час готівкого поповнення карткового рахунку. Під час однієї з відповідних операцій пристрій показав після зарахування неповну суму.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сайті “Мінфін”, передають Новини.LIVE.

Детальніше про труднощі з терміналами ПриватБанку

Як випливає з повідомлення, проста операція з поповнення рахунку у терміналі ПриватБанку обернулася тривалою проблемою. Клієнт вніс суму у 5 000 грн на рахунок (10 купюр по 500 грн), однак пристрій з невідомих причин показав зараховану суму у 3 000 грн. Чоловік скасував операцію через неврахування внесених 2 000 грн, однак термінал повернув лише 3 000 грн.

“Термінал повернув мені 3 000 грн (6 купюр), а 2 000 грн (4 купюри по 500) просто забрав собі. Я одразу звернувся на лінію 3700, де зареєстрували мою заявку на повернення коштів. Через тиждень довгого очікування, по заявці № 31642519 мені відмовили, аргументуючи це тим, що після інкасації “надлишків не виявлено”, — йдеться у зверненні.

Громадянин звернувся повторно до підтримки, де йому пообіцяли провести “більш детальну перевірку”, однак не впевнений, що ситація вирішиться. Вважає, що якщо після звичайної інкасації та перевірки основних касет грошей не виявили, то, припускає, що вони могли застрягнути у скидній касеті або безпосередньо в тракті подачі купюр після того, як натиснув “Скасувати”.

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Що кажуть про роботу терміналів у ПриватБанку

Раніше у банку попереджали, що під час перебоїв зі світлом можуть бути труднощі у роботі терміналів. Якщо таке сталося, радили дотримуватися такого алгоритму дій:

Необхідно відразу звернутися у службу підтримки банку за номером 3700, у “Приват24” або чат-онлайн; Сфотографувати номер пристрою, встановити точну адресу; Зазначити, з якої карти проводилась операція, яка була сума та орієнтовний час; У разі залишення карти в банкоматі — потрібне негайне блокування та заміна на нову.

Щодо процедури повернення коштів, то вона може бути нетривалою, адже інкасацію приладів проводять раз на тиждень, а тому у разі виявлення надлишку кошти повертають за лічені дні.

У більш складних випадках, зокрема, коли гроші були втрачені з іншого банку, то механізм повернення триватиме довше. Після подачі заявки на перевірку може піти від 5 до 30 днів. Максимально процедура може становити 180 діб.

У ПриватБанку розповіли, як знизити ризики втрати грошей у терміналах/банкоматах:

не радять здійснювати операції у незнайомих банкоматах;

рекомендують знімати гроші через пристрої банку, що випустив карту;

знімати найбільш надійно всередині приміщення відділення банку;

не радять виконувати операції на великі суми грошей.

Ще Новини.LIVE писали, як уникнути загроз для дитячих карт ПриватБанку. Там зазначили, що для убезпечення грошей на рахунках необхідно дотримуватися кількох базових правил. Зокрема, фінансовоа безпека для дітей починається з увімкнення 2FA — обов’язкової двофакторної автентифікації на пошті та в банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку повідомили, що здійснювати перекази Western Union з Німеччини в Україну тепер можна через пошту без оплати за послугу. Така можливість доступна в усіх відділеннях оператора Deutsche Post у будь-якій частині країни.