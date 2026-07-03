Розрахунок за послуги ЖКГ у ПриватБанку: які комісії у липні Новини 3 Липня, 2026 Оновлено: 3 Липня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Розрахунок за послуги ЖКГ у ПриватБанку: які комісії у липні поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини Виплати від ООН: як і де українці можуть оформити грошову допомогу у липні Микола Завтрогляд - 3 Липня, 2026 Новини Названо найважчий у догляді колір автомобіля Микола Завтрогляд - 3 Липня, 2026 Новини Які виплати можуть оформити українці у 2026 році: гранти, субсидії та грошова допомога Микола Завтрогляд - 3 Липня, 2026 Новини Майор Повітряних сил США зажадав імпічменту Трампа — його заарештували Микола Завтрогляд - 3 Липня, 2026 Ще новини Новини Виплати від ООН: як і де українці можуть оформити грошову допомогу у липні Микола Завтрогляд - 3 Липня, 2026 Новини Названо найважчий у догляді колір автомобіля Микола Завтрогляд - 3 Липня, 2026 Новини Які виплати можуть оформити українці у 2026 році: гранти, субсидії та грошова допомога Микола Завтрогляд - 3 Липня, 2026 Новини Майор Повітряних сил США зажадав імпічменту Трампа — його заарештували Микола Завтрогляд - 3 Липня, 2026