Виплати від ООН: як і де українці можуть оформити грошову допомогу у липні

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року відкрилась реєстрація у ще одному українському місті на надання грошової допомоги у рамках програми, що реалізує Агенція ООН у справах біженців. На виплати зможуть розраховувати всі члени родини за наявності статусу “Внутрішньо переміщена особа” чи “біженець”.

Про те, кому передбачена підтримка від організації, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога від ООН

Цього місяця у громадян, які через війну були змушені залишити свої домівки, з’явилась можливість подати заявку на електронну чергу в реєстраційний центр програми “Грошова допомога від УВКБ ООН” у місті Миколаїв. Долучитися до програми можуть три категорії громадян. А саме:

Категорія 1: Переміщені родини зі статусом переселенця протягом останніх 45 днів у зв’язку із загрозою життю, обстрілами чи обов’язковою евакуацією. Категорія 2: Фактично переміщені домогосподарства зі статусом переселенцям протягом попередніх 46 днів – 6 місяців тому через небзпеки для життя, обов’язкову евакуацію. Категорія 3: Родини, які через воєнні дії залишили постійне місце проживання, однак у підсумку повернулися з-за кордону додому (після 24.02.2022 року) не раніше трьох місяців і до року. Категорія 4: Переміщені домогосподарства по регіонах, які повернулися до адресу свого постійного проживання не раніше трьох місяців тому та не пізніше року тому.

Організатори зауважили, що для всіх вищезазначених категорій допомога може бути надана тільки тим домогосподарствам, у яких середньомісячний дохід на одну особу перебуває в межах 8 300 грн.

Правила реєстрації та суми допомоги

Згідно з правилами, допомога для внутрішніх переселенців та біженців становитиме у розмірі від 10 800 до 12 400 грн.

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Якщо громадяни належать хоча б до однієї з наведених категорій, то можуть заповнити спеціальну форми для запису до електронної черги до пункту збору даних у м. Миколаєві. Після цього громадян можуть запросити на співбесіду за адресою: проспект.Миру, 54 В, корпус 1, каб. 105.

Остаточне рішення щодо виплати буде ухвалене лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду.

“Заповнюйте, будь ласка, анкету 1 раз і очікуйте, коли з вами зв’яжуться і запросят до офісу. Представники організації зв’яжуться з вами лише у разі повної відповідності вашої родини встановленим критеріям програми. Якщо ви не маєте змогу приїхати найближчим часом — не заповнюйте анкету! Запис буде вестися на тиждень вперед!”, — додали в орагнізації.

Громадяни мають заздалегідь підготувати такі документи (оригінали):

паспорт, ідентифікаційний код;

довідку ВПО/інше підтвердження переміщення;

свідоцтво про народження дітей;

документ, що підтвердить інвалідність/опіку;

банківську карту голови домогосподарства (IBAN).

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