СБУ затримала російського агента на оборонному заводі у Львові

Підозрюваний чоловік на заводі. Фото: Управління СБ України у Львівській області

Перед судом постане житель Львова, який за завданням російських спецслужб намагався знищити технологічний цех вітчизняного оборонного заводу. Чоловіка затримали безпосередньо під час спроби підпалу, який він планував видати за випадкову технічну аварію через коротке замикання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Управління Служби безпеки України.

У Львові чоловік намагався підірвати оборонний завод

На Львівщині кіберфахівці СБУ спрацювали на випередження та завадили знищенню потужностей місцевого підприємства оборонно-промислового комплексу. Головним фігурантом справи виявився місцевий житель, якого спецслужби країни-агресора залучили до співпраці.

Щоб отримати доступ до виробничого обладнання, чоловік спеціально влаштувався на завод на посаду різноробочого. Метою його роботи було знищення секцій стратегічного підприємства.

Щоб здійснити диверсію, чоловік мав замаскувати пожежу та вибухи під звичайну виробничу аварію. За задумом російського агента, він мав штучно викликати коротке замикання в робочому обладнанні, щоб викликати пожежу з вибухами просто під час робочого процесу.

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Зв’язок із російськими кураторами затриманий підтримував не напряму, а через рідного брата. Останній наразі перебуває за кордоном, звідки активно співпрацює з ворожою стороною. Саме від нього львівський різноробочий отримував чіткі покрокові інструкції щодо підготовки підпалу та знищення оборонного об’єкта.

Втім, оперативники затримали чоловіка одразу після того, як він спробував спровокувати загоряння в цеху. Під час слідчих дій на місці інциденту правоохоронці вилучили особисті речі підозрюваного та прямі докази підготовки до теракту.

Зловмисник перебуває під вартою. Слідчі інкримінують йому порушення ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Його брат, який переховується за кордоном, отримав аналогічну підозру заочно. Обом родичам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новини.LIVE писали раніше, що уранці 3 липня у Львові на вулиці Зеленій посеред проїжджої частини виявили гранату. Небезпечний предмет першим помітив водій тролейбуса №24, який вчасно зупинив транспорт. Після цього водій негайно вивів усіх пасажирів із салону та відвів їх на безпечну відстань. Завдяки його оперативним діям обійшлося без постраждалих.

Раніше, 1 липня, на Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у стрілянині посеред вулиці та погрозах застосування зброї. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь у громадському місці, а також погрожував зброєю дівчині.