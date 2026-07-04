На Дніпропетровщині через атаки РФ загинуло двоє людей

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Дніпропетровську область, застосувавши для ударів десятки безпілотників та керованих авіабомб. Внаслідок ворожих прильотів у різних громадах регіону загинули дві людини, а ще 17 мирних мешканців отримали поранення. Загалом зафіксовано майже двадцять ворожих обстрілів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.
Обстріли та руйнування на Криворіжжі та Нікопольщині
Ворожі удари понівечили цивільну інфраструктуру у Глеюватській та Зеленодольській громадах Криворізького району, а також у П’ятихатській громаді на Кам’янщині. На Нікопольщині під постійним вогнем перебували сам Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
Внаслідок обстрілів було суттєво пошкоджено місцеві АЗС та поранено 53-річного чоловіка, який наразі лікується вдома.
На Синельниківщині росіяни поцілили по Миколаївській та Васильківській громадах, де пошкоджень зазнали підприємство, приватні оселі та автомобілі. Там загинула одна людина, ще п’ятеро поранених опинилися у лікарніі.
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Також були уточнені дані щодо жертв попередньої атаки.
“Через вчорашню атаку на Васильківську громаду загинув 75-річний чоловік. Поранень дістали 11 людей. 51-річна жінка у важкому стані. Шестеро, серед яких дівчинка 13 років, в лікарні у стані середньої тяжкості. Четверо постраждалих лікуватимуться амбулаторно“, — розповіли у ОВА.
Як писали Новини.LIVE раніше, останнім часом РФ змінила тактику завдання ударів і все частіше цілеспрямовано атакують українські АЗС. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Крім того, ударів зазнають склади та цивільні об’єкти з горючими матеріалами.
Також ми писали, що ввечері 3 липня Суми опинилися під атакою БпЛА і КАБів. Росіяни завдали удару по одній із центральних вулиць міста. Четверо людей, серед яких дитина, загинули. Ще 20 людей було госпіталізовано.