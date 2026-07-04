Увечері 3 липня 2026 року РФ обстріляла локомотиви на Дніпропетровщині

Локомотив, який зазнав російської атаки. Фото: Олексій Кулеба/Facebook

Увечері в п’ятницю, 3 липня, росіяни завдали удару по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Локомотивні бригади вдалося врятувати. Працівники не постраждали: у момент атаки вони перебували в укритті.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомення Олексія Кулеби

Удар по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині 3 липня

Міністр наголосив, що кожна атака завдає українській залізниці руйнувань і збитків. Цього разу дроновий удар пошкодив два локомотиви. Від початку поточного року росіяни знищили або пошкодили вже понад 200 локомотивів. Обсяги ремонтних робіт постійно зростають і потребують значних витрат.

“Попри системні удари, українська залізниця продовжує працювати, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами”, — наголосив Олексій Кулеба.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова повідомляв, що ввечері 3 липня Суми опинилися під атакою БпЛА і КАБів. Росіяни завдали удару по одній із центральних вулиць міста. Четверо людей, серед яких дитина, загинули. Ще 20 людей госпіталізували.

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Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу писав, що армія РФ уранці 3 липня обстріляла Софіївську громаду Криворізького району Дніпропетровщини. Зазнали поранень шестеро людей. Ще одна людина загинула.