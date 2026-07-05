Вибух у Києві 5 липня — двоє правоохоронців отримали поранення Новини 5 Липня, 2026 Оновлено: 5 Липня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp У Подільському районі Києва 5 липня було чутно вибух. Внаслідок інциденту постраждали двоє правоохоронців та порушник, який погрожував їм гранатою. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію. Новина доповнюється… Читайте також: поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини Чому у Південноукраїнську створили військову адміністрацію — пояснення Кіма Микола Завтрогляд - 5 Липня, 2026 Новини На Одещині продають базу відпочинку за 1,7 млн грн: що відомо Микола Завтрогляд - 5 Липня, 2026 Новини Ігор Терехов повідомив про удар дрона “Італмас” по Харкову Микола Завтрогляд - 5 Липня, 2026 Новини Переможна війна на морі: Буданов привітав з Днем Військово-Морських Сил Микола Завтрогляд - 5 Липня, 2026 Ще новини Новини Чому у Південноукраїнську створили військову адміністрацію — пояснення Кіма Микола Завтрогляд - 5 Липня, 2026 Новини На Одещині продають базу відпочинку за 1,7 млн грн: що відомо Микола Завтрогляд - 5 Липня, 2026 Новини Ігор Терехов повідомив про удар дрона “Італмас” по Харкову Микола Завтрогляд - 5 Липня, 2026 Новини Переможна війна на морі: Буданов привітав з Днем Військово-Морських Сил Микола Завтрогляд - 5 Липня, 2026