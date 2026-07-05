Вибух у Києві 5 липня — двоє правоохоронців отримали поранення

У Подільському районі Києва 5 липня було чутно вибух. Внаслідок інциденту постраждали двоє правоохоронців та порушник, який погрожував їм гранатою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію.

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