Вибух у Києві 5 липня — двоє правоохоронців отримали поранення

Новини
Оновлено:
Автор Микола Завтрогляд

У Подільському районі Києва 5 липня було чутно вибух. Внаслідок інциденту постраждали двоє правоохоронців та порушник, який погрожував їм гранатою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію.

Новина доповнюється…

Читайте також:

Останні новини
Ще новини