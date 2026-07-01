Командування 475 полку повернуло додому мобілізованого батька-одинака

Мобілізований чоловік. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Командування 475-го полку повернуло додому жителя Кривого Рогу, якого мобілізували попри самостійне виховання малолітньої дитини. Напередодні військкомат наполягав на правомірності призову, оскільки військовозобов’язаний вчасно не надав документи, а у судовому рішенні за 2025 рік про розлучення був відсутній чіткий запис про перебування неповнолітньої дівчинки на утриманні батька.

Відеозвернення чоловіка з’явилося у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Батька-одинака з Кривого Рогу відпустили додому з військової частини

Житель Кривого Рогу, мобілізація якого викликала хвилю обурення у суспільстві через те, що він самостійно виховує п’ятирічну доньку, повернувся додому і має намір оскаржувати дії військкомату. Про це чоловік повідомив у власному відеозверненні, де зафільмував себе разом із дитиною.

“Доброго ранку. Дякую всім, хто переживав за мене. Дякую командуванню 475 полку, в якому я з’явився. Командування оперативно реагувало на ситуацію і з’явило повну підтримку в ситуації. Дякую тим, хто зробив цей резонанс. Тепер я вдома і буду далі розбиратися з ситуаціями для того, щоб довести це справу до кінця”, — заявив батько дівчинки.

Як повідомляли Новини.LIVE, на інцидент з мобілізацією чоловіка відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, у момент мобілізації дитина перебувала в дитячому садку.

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Керівниця закладу дошкільної освіти Наталія Євтушенко розповіла, що після розлучення саме батько повністю взяв на себе турботу про доньку. Він самостійно займався її вихованням, доглядом і ухвалював усі рішення, пов’язані з життям дитини. Мати, за словами директорки, залишила сім’ю ще три роки тому. Після того як чоловіка мобілізували, дівчинка фактично залишилася під опікою очільниці дитячого садка.

Як зазначив Дмитро Лубінець, за наявною інформацією, батько двічі звертався із заявами про надання відстрочки від мобілізації, однак обидва рази отримав відмову.

Згодом у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП офіційно коментували інцидент. Там заявили, що криворіжець порушив правила військового обліку і не надав належно оформленого права на звільнення від служби.

За даними пресслужби відомства, які передавало видання Новини.LIVE, чоловік проігнорував повістку, яку йому надіслали 8 червня з вимогою з’явитися 18 червня до Покровсько-Тернівського районного ТЦК. Лише на наступний день після цього, 19 червня, військовозобов’язаний через Центр надання адміністративних послуг надіслав заяву на отримання відстрочки, додавши до неї торішнє рішення Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу від 3 липня 2025 року за справою № 212/5012/24.

У ТЦК наголосили, що у документі йшлося лише про розірвання шлюбу та збереження прізвища, але факт перебування неповнолітньої дитини на повному утриманні батька в рішенні суду через базу ЦНАП не підтвердилося. Представники військкомату зауважили, що питання, чому громадянин приховував судове рішення майже рік, залишається відкритим.

Згодом комісія відмовила чоловіку у звільненні від мобілізації, оскільки розлучення не позбавляє матір обов’язку виховувати дитину нарівні з батьком. Через це 29 червня 2026 року група оповіщення затримала жителя міста і доставила його до ТЦК, звідки згодом відправили до військової частини, з якої його тепер відпустили.