Ігор Терехов повідомив про удар дрона “Італмас” по Харкову

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Харкові російський дрон “Італмас” влучив у дорогу в Київському районі міста. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, пошкоджень житлового фонду наразі не зафіксовано.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Допис Ігоря Терехов. Фото: скриншот з Telegram

Удар дрона РФ у Харкові

За словами Ігоря Терехова, спочатку у місті зафіксували падіння ворожого безпілотника у Київському районі. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.

“Є постраждалі. Їхня кількість та стан уточнюються”, — повідомив мер міста.

За попередніми даними, дрон влучив у проїжджу частину. Стан постраждалих та остаточні наслідки удару уточнюються. Житлові будинки, за попередньою інформацією, не пошкоджені. На місці працюють відповідні служби.

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“Дрон влучив у дорогу, на дану хвилину постраждали троє осіб. Пошкоджень житлового фонду не зафіксовано”, — додав мер.

Удар по КП

Інформація про наслідки атаки продовжує оновлюватися. Згодом міський голова повідомив, що кількість постраждалих зросла, а вибуховою хвилею також було пошкоджено службовий автомобіль одного з комунальних підприємств.

“До чотирьох збільшилася кількість постраждалих, також пошкодження зазнало авто одного з міських КП”, — уточнив Ігор Терехов.

Обстріл Харкова

За добу у Харкові постраждали жінки віком 22, 45 і 60 років, а також 10-місячна дівчинка. Також у місті пошкоджено два багатоквартирні будинки, 21 вантажний автомобіль, господарчу споруду та автозаправну станцію. Протягом доби окупанти атакували Харків безпілотниками, під ударами опинилися Слобідський, Київський, Салтівський та Індустріальний райони міста.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Харкові планують встановити антидронові сітки на Харківському шосе через загрозу атак російських FPV-дронів. Також влада розглядає можливість облаштування такого захисту на Північній Салтівці.

Також Новини.LIVE повідомляли, що минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 22 населених пунктах області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення та травми, серед постраждалих — 10-місячна дитина.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що в лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки на Лозову Харківської області в ніч на 3 липня. Медики понад добу боролися за її життя, однак врятувати дитину не вдалося.