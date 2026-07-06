Обстріл Дніпра 5 липня – загинув крокодил у ННК Акваріум

Крокодил. Фото: nashemisto.dp.ua

В ніч проти 5 липня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого вибуховою хвилею суттєво пошкоджено будівлю Навчально-наукового комплексу “Акваріум” Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ці нічні вибухи не пережив крокодил, який мешкав в акваріумі понад 25 років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт університету.

Що відомо про пошкодження ДНУ у Дніпрі

На Instagram сторінці університету вказано, що у ННК “Акваріум” вибуховою хвилею пошкоджена фасадна частина корпусу, вибиті вікна по периметру,та також пошкоджені навчальні аудиторії та лабораторії.

На щастя, серед працівників постраждалих немає. Також попри пошкодження будівлі, дивом вцілів 100-тисячолітривий тунельний акваріум. Однак вибухів не пережив крокодил.

“На жаль, страшні вибухи не пережив крокодил, який більше 25 років мешкав в Акваріумі та був улюбленцем співробітників та гостей акваріуму. На ранок його знайшли мертвим. Основна частина експозиції не постраждала“, — йдеться у повідомленні.

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Також відомо, що комплекс є єдиним прісноводним акваріумом в Україні. Другий подібний об’єкт розташований на тимчасово окупованій території Криму.

Пост ДНУ про пошкодження ННК “Акваріум”. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 15 червня внаслідок комбінованої атаки РФ у Дніпрі знову були пошкодження. Зокрема, ворог пошкодив басейн Індустріально коледжу та Будинок органної та камерної музики.

Також ми писали, що 2 червня ворог теж здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу були значні руйнування.