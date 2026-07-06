Удар по Києву 6 липня — з-під завалів дістали тіло чоловіка

Руйнування у Києві після удару РФ. Фото: ДСНС

У Подільському районі Києва з-під завалів дістали тіло чоловіка. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи після комбінованого удару РФ по місту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Скільки людей загинули у Києві після атаки РФ

“Тривають розбори завалів на місцях російських ударів. Зараз в Подільському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка”, — розповів Ткаченко.

За його словами, наразі відоом про 13 загиблих та 56 поранених. На локаціях, де відбулося влучаня, продовжуються роботи. На місці працюють усі відповідні служби.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Як писали Новини.LIVE, раніше Ткаченко повідомляв, що по будинках в Подільському районі Києва прилетіло чотири ракети. За його словами, буде організоване відселення мешканців зруйнованих квартир до тимчасових безпечних місць перебування.

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А речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що під завалами у Дарницькому районі ще можуть бути люди. До місця трагедії прибувають родичі, сусіди та близькі мешканців зруйнованого будинку, які повідомляють про кількість людей, що перебували в оселях під час удару.