Відсутність диплома в ЄДЕБО дозволить отримати відстрочку на тому самому рівні

Студенти в актовому залі, працівники ТЦК. Фото: ЗОДА, ХОТЦК

Для того, аби студенту отримати відстрочку від мобілізації, потрібно мати довідку ЄДЕБО про непорушення принципу послідовності здобуття освіти. У деяких випадках в довідці може не згадуватися диплом. У такій ситуації громадянин може вступати на той самий освітній рівень і претендуватиме на відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі “Юристи.UA”.

Студенти і відстрочка

Студенти українських навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається на увесь час навчання військовозобов’язаного громадянина.

Відстрочка діє і під час канікул. А от на академічну відпустку вона не розповсюджується.

Для того, аби отримати відстрочку, студент має дотримуватися двох ключових умов. По-перше, навчатися на денній (дуальній) формі, по-друге, не порушувати принцип послідовності здобуття освіти.

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Диплома в ЄДЕБО немає: можна вступати

Для підтвердження послідовності здобуття освіти потрібно отримати довідку ЄДЕБО. Якщо громадянин удруге вступив чи поновився на навчанні на тому самому освітньому рівні, він не отримає таку довідку і, відповідно, відстрочку.

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що у його довідці ЄДЕБО не згадується диплом про здобуття освітнього рівня молодшого спеціаліста. Чоловік поцікавився, чи може він вступити на цей рівень ще раз і отримати відстрочку.

Юрист Владислав Дерій позитивно оцінив шанси на відстрочку в такій ситуації. Дерій підкреслив: “Якщо в базі ЄДЕБО відсутні дані про диплом молодшого спеціаліста, отриманого до 2000 року, то людина може вступити до коледжу на базі диплому загальної середньої освіти 9 класів та отримати відстрочку. Ніяких наслідків не буде”.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яким є термін дії довідки з ЄДЕБО, потрібної для оформлення відстрочки студентів.

Довідка від ЄДЕБО, яка видається студентам для підтвердження дотримання процесу послідовності здобуття освіти, що є необхідною умовою для відстрочки від мобілізації, видається терміном на один рік. Вона є дійсною навіть тоді, коли цей термін припадає на два різні навчальні роки.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в МОН пояснили, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

Міністерство освіти і науки України роз’яснило, як тепер можна отримати відстрочку від мобілізації, будучи студентом. Для цього потрібно отримати від навчального закладу Довідку про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.