Кирило Буданов розповів про план України для перемоги над Росією

Голова ОПУ Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Стрімкий технологічний прогрес та масштабування внутрішнього оборонного виробництва дозволили Україні вийти на новий кількісний рівень знищення логістичної системи Російської Федерації. Очільник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що системна ліквідація ворожих комунікацій наразі є єдиним безальтернативним варіантом для досягнення української перемоги.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю для “РБК-Україна”, цитує Новини.LIVE.

Буданов розкрив один з планів перемоги України

Сучасні технологічні рішення та планомірне нарощування потенціалу українського оборонно-промислового комплексу дали змогу Силам оборони України суттєво паралізувати логістичні ланцюги російської армії.

Посадовець зауважив, що спроби заблокувати забезпечення окупаційних військ тривали постійно, але у них був доволі різний рівень ефективності, проте зараз ситуація змінила свій масштаб.

“Давайте так, різного роду дії щодо зниження рівня функціонування їх логістики ми багато разів намагалися зробити. Інколи це йде більш результативно, інколи менш результативно. Зараз, вочевидь, всі це бачать із стрімким розвитком технологій це стало нам робити легше. Тому сукупно це точно допоможе нам. Іншого, в принципі, варіанту у нас зараз і не існує”, — деталізував Буданов.

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Прорив у знищенні військових об’єктів на території ворога став можливим не миттєво, а внаслідок тривалої та системної роботи над українськими збройними проєктами. Очільник ОПУ наголосив, що ключовим фактором успіху став перехід від кількості до якості. За словами Кирила Буданова, відбувся “прорив у кількості”.

“Інтенсивність дозволяє досягти певних результатів”, — відповів глава Офісу Президента України.

Наразі саме ця стратегія виснаження внутрішніх ресурсів РФ через високотехнологічні удари є основою українських дій на фронті та в тилу ворога і інших варіантів Україна поки що не має, як пояснив Кирило Буданов.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголошував, що без розуміння історії неможливо побудувати майбутнє. За його словами, для повернення українців з-за кордону держава має забезпечити безпеку та економічний розвиток, а для інтеграції тих, хто повертається з фронту — виявити повагу та вжити реальних дій. Буданов додав, що ветерани, ризикуючи життям, уже визначили для себе цінність держави, і тепер черга самої держави гарантувати їм гідне майбутнє, адже “єдність або є, або її немає”.

Окремо під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії, присвяченій майбутньому України, її міжнародній ролі та повоєнним викликам, керівник ОПУ висловив думку, що країна наразі живе в умовах гібридного воєнного стану. Кирило Буданов назвав це унікальним досвідом, коли, попри законодавчі та конституційні обмеження, в Україні вдається зберігати повноцінне функціонування демократичних інституцій та захищати інтереси громадян.