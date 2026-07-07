Qatar Airways запустила нову біометричну послугу: що змінилось для пасажирів

Нова система у міжнародному аеропорті Хамад у Катарі. Фото: Hamad International Airport, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародний аеропорт Хамад та авіакомпанія Qatar Airways запустили нову біометричну послугу. Нова технологія буде розпізнавати обличчя. Завдяки новій процедурі пасажирам не треба буде брати із собою паспорт.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

Нововведення в міжнародному аеропорту Хамад у Катарі

Відтепер пасажири, які вилітають з Дохи рейсами авіакомпанії Qatar Airways, зможуть швидко пройти всі процедури в аеропорту. Мандрівники зможуть проходити контроль через нову біометричну систему.

Нова технологія розпізнавання обличчя дасть пасажирам можливість проходити контроль в аеропорту з меншою кількістю перевірок документів.

Пасажири можуть зареєструватися в програмі Fast Pass через мобільний додаток Qatar Airways або на кіосках самообслуговування аеропорту HIA, розташованих біля третього ряду. У додатку Qatar Airways реєстрація здійснюється лише один раз, а біля кіосків треба буде проходити біометричні процедури перед кожним вильотом.

Читайте також:

Відповідна послуга доступна для пасажирів Qatar Airways старше 18 років із діючим закордонним паспортом.

Проте туристам варто прихопити із собою паспорт — адже якщо біометричні камери не зможуть підтвердити вашу особу, документ треба буде пред’явити на паспортному контролі.

Автоматичне розпізнавання обличчя використовуватиметься лише для “перевірки реєстрації в біометричній програмі”.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з’явиться статус: “Обмежень немає” або “Є тимчасове обмеження”.

Також Новини.LIVE писали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.