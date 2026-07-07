В Одесі помер 10-місячний малюк: 16-річні батьки недогледіли

Карети швидкої. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі помер 10-місячний хлопчик, якого, за попередніми даними, юні батьки ненадовго залишили самого вдома. Медики боролися за життя дитини, однак врятувати її не вдалося. Після трагедії з’ясувалося, що родина ще раніше потрапила в поле зору соціальних служб.

Про це повідомив народний депутат Павло Сушко, передає Новини.LIVE.

Смерть немовля

Трагедія сталася в Одесі. За попередньою інформацією, батьки 10-місячного хлопчика, яким по 16 років, ненадовго залишили дитину саму вдома. Після повернення вони виявили малюка без ознак життя. Лікарі намагалися його реанімувати, однак врятувати дитину не вдалося.

Причина смерті

Попередньою причиною смерті називають аспірацію їжею. Остаточні висновки щодо причин смерті та всіх обставин трагедії мають зробити правоохоронці після завершення розслідування.

Родина на обліку

Після смерті хлопчика стало відомо, що ця родина вже перебувала в полі зору державних служб. За словами Павла Сушка, до Служби у справах дітей Одеської міської ради надходила інформація від поліції про можливі спроби суїциду неповнолітньої матері. Після цього службу у справах дітей звернулася до Центру соціальних служб із проханням взяти сім’ю на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах, та забезпечити їй соціальний супровід.

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Водночас, за словами народного депутата, робота із сім’єю фактично обмежилася профілактичною бесідою, інформуванням про соціальні послуги та письмовою відмовою від їх отримання. Однак офіційної інформації від правоохоронців наразі немає.

Смерті дітей

Зазначимо, в Одеському апеляційному суді продовжили розгляд резонансної справи щодо 18-річної матері та її співмешканця, яких у листопаді 2025 року засудили за залишення малолітньої дитини в небезпеці. Наразі суд розглядає апеляційні скарги обох засуджених. Чоловік заперечує свою провину, а жінка просить пом’якшити покарання та відмовилася від свого адвоката, заявивши, що той неналежно її захищає. Через це суд відклав розгляд справи, щоб призначити нового захисника.

За даними слідства, хлопчик віком 1 рік і 3 місяці отримав тяжкі опіки через недогляд матері, однак дорослі не звернулися по медичну допомогу. Дитина померла від опікової хвороби, після чого, за версією правоохоронців, співмешканець матері сховав її тіло в морозильній камері, де воно пролежало близько двох тижнів. Суд першої інстанції засудив жінку до 9 років і 8 місяців позбавлення волі, а чоловіка — до 9 років і 10 місяців.

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одесі 31-річний чоловік вчинив наругу та забрав життя 7-річної дитини. Вбивцю швидко розшукали. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині від рук власної матері загинуло немовля. Жінка з необережності задушила дитину. Вона визнала свою провину. Їй призначили покарання у виді іспитового строку на три роки.