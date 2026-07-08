Гравець Єгипту після вильоту від Аргентини звинуватив арбітра в упередженості

Мостафа Зіко та збірна Єгипту. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної Єгипту Мостафа Зіко розкритикував роботу арбітра після поразки від Аргентини в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Форвард заявив, що французький рефері Франсуа Летексьє ухвалював рішення не на користь його команди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Зіко звинуватив арбітра в упередженості

Після фінального свистка єгипетський нападник заявив, що суддівство викликало в нього серйозні претензії. На думку футболіста, Франсуа Летексьє протягом усього матчу ухвалював рішення, які працювали проти збірної Єгипту.

“Суддя був поганим і несправедливим. Його несправедливість була очевидною. Він тиснув на нас із самого початку матчу. Він не хотів, щоб ми перемогли”, — заявив Зіко.

Форвард також висловив припущення, що результат зустрічі нібито був визначений заздалегідь.

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Одним із найрезонансніших епізодів поєдинку став момент на 58-й хвилині, коли після перегляду ВАР арбітр скасував гол Зіко через порушення правил у розвитку атаки.

Крім того, наприкінці зустрічі єгипетська команда вимагала призначити пенальті після епізоду за участю Мохамеда Салаха, однак суддя не побачив підстав для одинадцятиметрового удару.

Попри перевагу у два м’ячі, збірна Єгипту не змогла втримати переможний результат. Аргентина здійснила камбек завдяки голам Крістіана Ромеро, Ліонеля Мессі та Енцо Фернандеса, здобувши перемогу з рахунком 3:2 і вийшовши до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026.

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