Виплати від UNHCR: хто і де може оформити 10,8 тис. грн у липні

Люди похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року в одному з північних міст України знову доступна можливість реєстрації у програмі фінансової допомоги UNHCR Ukraine, що офіційно представляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Йдеться про виплати, передбачені для вразливих категорій громадян, які особливо постраждали від війни.

Про це йдеться в оголошенні пресцентру організації, передають Новини.LIVE.

Хто зможе оформити фінансову допомогу від UNHCR Ukraine

Згідно з даними організаторів, реєстрація на надання виплат від UNHCR Ukraine знову доступна для мешканців міста Чернігів. Звернутися за допомогою можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які залишили свої місця проживання через загрозу життю, атаки або обов’язкову евакуацію від шести місяців тому, а також біженці, які повернутись додому протягом року.

За правилами програми кожному член родини залежно від ситуації нарахують по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на тримісячний період) або 12,3 тис. грн (по 4,1 тис. грн).

Йдеться про такі домогосподарства:

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яких воєнні дії змусили залишити постійне місце проживання та повернутися з-за кордону в Україну з 24 лютого 2022 року (не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому);

які повернулися на адреси постійного проживання після вимушеного переїзду в межах України, спричиненого воєнними діями (після 24.02.2022);

які фактично перемістилися та отримали статус внутрішньо переміщеної особи у період від 46 днів до пів року тому у зв’язку із загрозою життю, обстрілами чи обов’язкового евакуацією;

які перемістилися через військові загрози чи обов’язкову евакуацію, отримавши статус внутрішньо переміщеної особи у період до 45 днів.

Для всіх вищезазначених категорій обов’язковим є дотримання соціально-економічного критерію, коли середньомісячний дохід на одну особу в родині не перевищує 8 300 грн.

Як зареєструватися у програмі допомоги та необхідні документи

Громадяни, які підпадають під вищеперелічені критерії, можуть подати заявку для запису у чергу на реєстрацію на грошову допомогу від UNHCR Ukraine, заповнивши спеціальну анкету.

Після цього представники організації запросять на співбесіду для остаточної реєстрації на виплати.

“Запис відбувається через гугл форму. Заповнення анкети не дорівнює реєстрації. З тими, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зв’яжемося телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв’язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації”, — йдеться у повідомленні.

Заявникам необхідно мати при собі такий пакет документів (для кожного члена родини):

паспорт громадянина/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки для виплат;

документ з підтвердженням категорії вразливості;

номер мобільного телефону.

Також можна отримати консультацію щодо запису на реєстрацію за номером телефону UNHCR Ukraine: 0 800 307 711.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у низці громад одного з регіонів можна зареєструватися на фіндопомогу від Карітас України, що передбачає надання щомісячних виплат у розмірі 1 800 грн. Такий вид фінпідтримки розрахований на шість місяців. Його можуть оформити родини, які постраждали від війни в Україні.

Раніше Новини.LIVE писали, що українським громадянам доступна можливість участі у новій програмі REMARKET. Вона дасть можливість опанувати нову професію/підвищити кваліфікацію за співфінансування. Зокрема, посилити власні позиції на ринку праці можуть переселенці та біженці, які після переїзду повернулися додому.