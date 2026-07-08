Які автомобільні двигуни масово та сильно витрачають оливу

Двигун 1.6 THP. Фото: Motor1

Багато сучасних та старших автомобільних двигунів схильні до підвищеного споживання мастила під час експлуатації. Нерідко трапляються випадки, коли агрегат з’їдає 1 л або навіть більше рідини на кожні 1000 км пробігу. Самі автовиробники часто не визнають це технічною несправністю, прописуючи такі показники в інструкціях як допустиму норму. Тому водіям необхідно регулярно перевіряти рівень змащення під капотом, щоб уникнути капітального ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Німецькі рекорди

Одними з найвідоміших стали бензинові турбомотори TSI від концерну Volkswagen об’ємом 1,4, 1,8 та 2 л, які випускалися з 2008 по 2012 роки. Ці агрегати могли споживати до 1,5 л мастила на 1000 км через невдалу конструкцію оливовіддільника та занадто тонкі поршневі кільця, які швидко зношувалися. Виробник вважав такий апетит цілком нормальним для заводських стандартів.

Серйозні проблеми також мають великі двигуни V8 серій N63 та S63 від компанії BMW, випущені до 2013 року. Через розміщення турбін у розвалі блока циліндрів ці мотори сильно страждали від перегріву, який швидко руйнував гумові ущільнювачі та поршневі кільця. Рівень споживання в 1 л мастила на 1000 км завод теж вважав прийнятним.

Японська специфіка

Надійні японські агрегати також мають подібні нюанси. Наприклад, старі двигуни Toyota серії VVT-i об’ємом 1,4 та 1,8 л на початку 2000-х років активно витрачали змащення через дефектні кільця. Компанія згодом виправила конструкцію та навіть пропонувала безплатний ремонт за розширеною гарантією.

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Потужні двигуни VTEC від Honda витрачають до 0.5 л мастила на 1000 км за умови дуже динамічної їзди на високих обертах. Фахівці не вважають це похибкою, називаючи особливістю високопродуктивної конструкції.

Інші виробники

Французькі двигуни 1.6 THP, які встановлювали на Peugeot та Citroen, мають стійку репутацію любителів мастила. Зменшення рівня на 0,5 л на 1000 км є звичною справою, особливо за умови агресивного стилю водіння. Серед італійських брендів масложором виділяються надійний мотор Fiat 1.4 Fire, який має вільніші заводські зазори між деталями, та двигун 2.0 JTS від Alfa Romeo.

Природний знос деталей настає зазвичай після пробігу в 500 000 км. Механіки радять для зменшення витрат використовувати рекомендовані типи рідин, а на старих машинах можна перейти на густіше мастило чи просто регулярно його доливати.

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