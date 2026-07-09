Буданов відреагував на конфлікт із військовим у Львові

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов закликав правоохоронців дати справедливу оцінку подіям у Львові, де стався інцидент за участю військовослужбовця. Він наголосив, що напади на українських військових підривають довіру до захисників держави.

Про це Кирило Буданов заявив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Реакція Буданова на інцидент у Львові

“Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б’єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас“, — сказав він.

Буданов також заявив, що очікує на справедливу реакцію правоохоронних органів щодо подій у Львові.

Заява Кирила Буданова. Скріншот: Facebook

Нагадаємо

Інцидент трапився 8 липня, близько 21:30 під час проведення заходів із оповіщення на вулиці Червоної Калини працівники ТЦК та СП спільно з поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з’ясувалося, що з 12 червня він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку, після чого його доставили до ТЦК та СП. Наразі чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії.

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Водночас іншу групу оповіщення, яка перебувала на місці, заблокували невідомі особи. За даними ТЦК, люди оточили службовий транспорт військовослужбовців, пошкодили його та згодом перекинули.

Очільник Львівської ОВА відреагував на подію і наголосив, що головним завданням залишається забезпечення громадського порядку. За його словами, усіх причетних до правопорушень, зокрема тих, хто перешкоджав роботі військовослужбовців, мають встановити та притягнути до відповідальності.

Новини Львова

Новини.LIVE повідомляли, що від початку 2026 року у Львівській області зафіксували 906 звернень зі скаргами на дії працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ця кількість майже дорівнює показнику за весь 2025 рік. Найчастіше у зверненнях йдеться про можливі випадки незаконного затримання та порушення під час проведення мобілізаційних заходів.

Новини.LIVE писали, що 30 червня 2026 року під час бойового завдання із протидії ворожим безпілотникам загинув екіпаж вертольота Мі-8. Загиблі військовослужбовці були бійцями 16-ї окремої бригади армійської авіації “Броди”.