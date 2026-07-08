Водійські посвідчення в Україні матимуть різний строк дії

Нові правила отримання посвідчення водія. Фото: Новини.LIVE, РБК-Україна. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Нововведення передбачають різний строк дії водійських посвідчень залежно від категорії транспорту та мають наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Постанова набуде чинності після її офіційного опублікування.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Новини.LIVE.

Допис Ігоря Клименка. Фото: скриншот

Кабмін запровадив нові строки дії посвідчень водія

За словами глави МВС, основною метою змін є гармонізація українських правил із європейськими нормами та підвищення безпеки дорожнього руху.

“Головна мета цих змін – поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху”, — зазначив Клименко.

Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу. Для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ) документ буде чинним 15 років. Водночас для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) строк дії посвідчення становитиме п’ять років.

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У МВС пояснили, що після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень саме регулярне підтвердження стану здоров’я стане однією з умов допуску до керування транспортними засобами.

“Особлива увага — водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах. Вони обмінюватимуть посвідчення кожні п’ять років із обов’язковим проходженням медичного огляду”, — повідомив міністр.

Водночас у МВС наголосили, що всі посвідчення водія, видані раніше, залишатимуться дійсними до закінчення строку, зазначеного в документі. Під час планового обміну посвідчення повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачене законодавством.

Як писали Новини.LIVE, в Україні готують зміни до системи покарань за систематичне перевищення швидкості. Серед запропонованих нововведень — збільшення розміру штрафів для порушників та подальший розвиток мережі камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Також Новини.LIVE повідомляли, що законопроєкт про запровадження штрафних балів для водіїв наразі не можуть винести на розгляд Верховної Ради через відсутність висновку профільного комітету. За словами народного депутата Володимира Крейденка, документ підтримують близько 70% парламентарів, однак його розгляд фактично заблокований на рівні комітету.