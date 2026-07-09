Суд заарештував двох підозрюваних у вбивстві Березовської

Суд щодо підозрюваних у вбивстві Березовської у Києві 9 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 9 липня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у вбивстві Анастасії Березовської. Під варту без права внесення застави взяли співробітника ГУР Міноборони Владислава Реута та колишнього правоохоронця Віталія Жиковича. За даними слідства, Березовська причетна до встановлення вибухівки біля будинку в Монако, внаслідок чого поранення дістав бізнесмен Вадим Єрмолаєв та ще двоє людей.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова із залу суду.

Суд щодо вбивства Березовської 9 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Суд заарештував підозрюваних у вбивстві Березовської

Сьогодні, 9 липня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі про вбивство Анастасії Березовської. Співробітнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Владиславу Реуту та колишньому правоохоронцю Віталію Жиковичу суд призначив тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, саме Анастасія Березовська встановила вибуховий пристрій біля одного з будинків у Монако. Унаслідок вибуху поранення дістали троє людей, серед яких — підсанкційний бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Після цього жінка повернулася до України, а згодом її знайшли мертвою на Київщині.

Судове засідання у справі про вбивство Березовської. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про арешт підозрюваних

Під час розгляду клопотання щодо Владислава Реута прокурори заявили, що кримінальне провадження розпочалося після його добровільної заяви про вчинення злочину. За словами сторони обвинувачення, під час слідчих експериментів він повідомив деталі, які могли бути відомі лише безпосередньому учаснику подій, зокрема вказав точне місце, де було приховано тіло Березовської — у селищі Юрів Бучанського району Київської області.

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Прокуратура просила залишити Реута під вартою без права внесення застави, мотивуючи це ризиками його можливого переховування від слідства, впливу на свідків, а також знищення чи спотворення доказів. Суд погодився з доводами обвинувачення та постановив взяти підозрюваного під варту до 1 вересня 2026 року.

Водночас захист Реута стверджував, що його підзахисний обмовив себе через побоювання за власне життя та можливі погрози з боку іншого підозрюваного — Віталія Жиковича.

Сам Реут під час судового засідання заперечив, що стріляв у Березовську. За його словами, смертельні постріли здійснив саме Жикович, після чого наказав йому копати могилу. Також підозрюваний повідомив суду, що готовий пройти поліграф, аби підтвердити правдивість своїх слів.

Того ж дня суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу і щодо Віталія Жиковича. Прокурори просили взяти його під варту без права внесення застави, тоді як сторона захисту наполягала на цілодобовому домашньому арешті із застосуванням електронного засобу контролю.

Після заслуховування позицій сторін суд задовольнив клопотання прокурорів та також обрав Жиковичу запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про справу

Віталій Жикович — колишній поліцейський та ексспівробітник СБУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він також долучився до територіальної оборони.

Під час засідання адвокат Жиковича заявив, що Владислав Реут спочатку давав одні покази як свідок, однак після набуття статусу підозрюваного змінив свої свідчення та почав звинувачувати у вбивстві саме його підзахисного.

Крім того, захисник повідомив, що, за даними слідства, Жикович переказував кошти Анастасії Березовській зі свого криптогаманця. Водночас адвокат наголосив, що ці відомості не можуть вважатися належним доказом, оскільки сервіс, через який здійснювалися перекази, за його словами, не має законного статусу в Україні.

Новини.LIVE інформували, що 8 липня 2026 року українські правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам у вбивстві Анастасії Березовської, яку в Європі підозрювали у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. За даними слідства, злочин скоїли умисно та за попередньою змовою невдовзі після повернення жінки в Україну.

Новини.LIVE також писали, що 6 липня на Київщині знайшли вбитою Анастасію Березовську, яку підозрювали у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. За даними правоохоронців, у справі про її вбивство затримали двох підозрюваних — чинного співробітника ГУР Міноборони та колишнього правоохоронця. За інформацією джерел, жінку застрелили невдовзі після її повернення в Україну.