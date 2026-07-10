Відпочинок у Затоці 2026: ціни, пляжі та укриття

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Затока цього літа знову приймає відпочивальників, хоча курортний сезон тут проходить зовсім в інших умовах, ніж до повномасштабної війни. Пляжі офіційно залишаються закритими, але готелі та бази відпочинку працюють, а туристи продовжують бронювати номери й їхати до моря. Та якщо раніше головним питанням було, де дешевше відпочити, то тепер не менш важливо знати, чи є укриття і до чого бути готовим на місці.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, скільки коштуватиме відпочинок у Затоці в липні та з якими складнощами можна зіткнутись.

Перевірка документів

Окремо відпочивальникам варто подбати про документи перед поїздкою. Частина баз відпочинку та готелів доступна без перетину прикордонних ділянок, однак, щоб потрапити до центру Затоки необхідно проїхати через прикордонну територію біля Паланки. Тому відпочивальникам варто мати при собі паспорт і військово-облікові документи для чоловіків.

“Кажуть, що в нас був випадок, коли чоловіка забрали. Він пішов до магазину за територією комплексу. Це було наприкінці червня. Якщо раптом прийдуть до комплексу, то мають право, напевно”, — розповіла представниця одного з комплексів відпочинку в Затоці.

Пляж на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Інші представники готелів також зазначають, що не можуть гарантувати відсутність перевірок за межами закладів або дорогою до курорту, тому радять туристам заздалегідь подбати про наявність усіх необхідних документів.

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Безпека в Затоці

У 2026 році пляжі в Затоці офіційно залишаються закритими з міркувань безпеки. Люди все одно бронюють житло, приїжджають заради моря та заходять у воду під власну відповідальність. Адміністрації готелів не можуть гарантувати безпеку відпочинку на узбережжі та наголошують, що рішення купатися кожен ухвалює самостійно.

“Офіційно вони закриті. Тобто немає дозволу відповідного. Але в принципі, як було в тому році, а воно було так само, люди відпочивають і знаходяться на пляжі”, — каже одна з представниць готелю в Затоці.

При цьому торік на пляжах Затоки сталося кілька випадків підриву людей на морських мінах. Унаслідок цього загинули п’ятеро людей, ще кілька отримали поранення. Попри те, що поліція відкрила кримінальні провадження, ніхто так і не поніс відповідальності за загибель людей.

Закритий пляж на Одещині. Фото: Новини.LIVE



Окреме питання для туристів — укриття. Представники готелів кажуть, що з повноцінними сховищами у Затоці складно: через близькість до води підземні укриття тут майже не облаштовують. Частина закладів пропонує гостям спускатися на перші поверхи будівель, інші намагаються облаштувати альтернативні захисні місця на території.

“У нас є укриття, зробили такий собі вагончик, його обшили листами жерсті, обклали мішками з піском і його вставили в таку капсулу, яка зроблена з товстих камінних плит. Єдине, що ми можемо зробити по нашій місцевості, тому що, якщо копати, то після землі близько вода”, — зазначає працівниця одного з готелів Затоки.

Табличка “Укриття” на пляжі. Фото: Новини.LIVE



Туристам, які планують відпочинок у Затоці, варто заздалегідь уточнювати наявність укриття безпосередньо в готелі або зателефонувати до адміністрації під час планування. Одні мають облаштовані захисні місця, тоді як інші можуть запропонувати лише перші поверхи та правила двох стін як відносно безпечний варіант під час повітряної тривоги.

Бюджетний відпочинок

Попри обмеження, Затока цього літа все одно приймає гостей, але доводиться зміщувати акценти від моря до басейнів. Кафе, ресторани та дискотеки відкрили на територіях Лиманської станції та Кароліно-Бугаза. Водночас для більшості відпочивальників головним залишається питання ціни. Дешевші варіанти сьогодні пропонують у центрі Затоки, номери там можна зняти від 500 гривень на добу. Однак, щоб дістатися туди, необхідно проїжджати через Паланку, де більшість військовозобов’язаних просто не пропустять. Це переважно прості номери або приватні апартаменти з базовими умовами та без великої інфраструктури поруч.

Ціни на проживання у Затоці 2026. Фото: cкриншот zatoka.travel



Приватні апартаменти Мезенцових

Одним із найдоступніших за ціною варіантів відпочинку в Затоці стали приватні апартаменти Мезенцових, розташовані в районі станції Морська. Двомісний номер тут коштує від 800 грн за ніч. У номері є двоспальне ліжко, кондиціонер, телевізор, Wi-Fi та туалет з умивальником, а душові — спільні на блок із чотирьох кімнат. Для гостей також доступне безкоштовне паркування.

“Небагато людей. З того боку, до мосту, відпочивальників більше, бо сюди довше їхати — треба об’їжджати лиман. У нас зараз працюють супермаркети та кафешки, але якихось великих розваг поки немає”, — розповів представник апартаментів.

Приватні апартаменти Мезенцових. Фото: скріншот Booking.com

Двомісний номер в апартаментах Мезенцових. Фото: скріншот Booking.com

La Costa

Ще один варіант для бюджетного відпочинку — готель La Costa. Двомісний номер тут коштує від 1,5 тис. грн за ніч на двох. За ці кошти гості отримують номер із двома окремими ліжками, власною кухнею, окремою ванною кімнатою, кондиціонером, телевізором, безкоштовним Wi-Fi, а також балконом і терасою. На території є зона для барбекю, а поруч працюють кафе, ресторани та дискотеки.

“Є басейн у нас тут, він платний. Це не на нашій території, а як ідете до моря — дві хвилинки, на базі відпочинку “Мікрон”. Басейн дуже класний, гарний, з музикою та шезлонгами. Кафешки, ресторани, заклади, дискотеки — 10 хвилин від нас іти пішки. Ну, 10–12 хвилин, якщо повільним кроком, то 15″, — ділиться адміністраторка готелю La Costa.

готель La Costa. Фото: скріншот Booking.com

Двомісний номер в готелі La Costa. Фото: скріншот Booking.com

Середній сегмент

Середній сегмент у Затоці цього літа стартує приблизно від 1,5 тис. грн і сягає 4 тис. грн за ніч на двох. Це вже не просто ночівля біля моря, а ще й власний санвузол, кондиціонер, Wi-Fi, кухня або мінікухня, парковка, а іноді ще й басейн чи зона відпочинку на території.

Villa Bossa

Варіант у середньому сегменті — готель Villa Bossa, розташований за 650 м від центральної алеї Затоки та за 750 м від пляжу. Стандартний двомісний номер тут коштує 1700 грн за ніч, однак мінімальний період бронювання — три ночі. У номері є двоспальне ліжко, кондиціонер, холодильник, телевізор, Wi-Fi, робочий стіл, шафа, власна ванна кімната з душем і балкон. Для гостей також доступні спільна кухня із плитою, чайником, мікрохвильовкою та посудом, автостоянка, мангальна зона, дитячий майданчик і альтанка.

“Тут така ситуація по Затоці. Немає укриттів — якихось таких конструкцій. Використовуються перші поверхи будівель. Ну, і правило двох стін”, — пояснює менеджер.

готель Villa Bossa. Фото: скріншот Booking.com

Стандарт двомісний в готелі Villa Bossa. Фото: скріншот Booking.com

Hotel Promenade

У середньому сегменті можна розглянути Hotel Promenad, розташований за 300 м від пляжу Кароліно-Бугаз. На Booking апартаменти для двох на обрані дати показували ціну близько 4030 грн за ніч, однак під час дзвінка в готелі назвали нижчу вартість — 3100 грн за добу при бронюванні напряму. У номерах є кондиціонер, телевізор, робочий стіл, шафа, власна ванна кімната, постільна білизна та рушники, а в апартаментах також облаштована мінікухня з плиткою, чайником, посудом і невеликим холодильником. На території є Wi-Fi та приватна парковка за 170 грн на добу. Користування басейном, шезлонгами, матрацами, парасольками та альтанками біля нього входить у вартість проживання. Водночас генератора для номерів немає: у разі вимкнень світло може бути лише в кафе.

“Генератора в нашому комплексі немає, і якщо будуть відключення, то генератор працюватиме лише в кафе. У нас комплекс складається з трьох великих корпусів — одного 12-поверхового та двох триповерхових, тому забезпечити генератором номери немає можливості”, — розповіла представниця комплексу Promenade.

Hotel Promenade. Фото: скріншот Booking.com

Апартаменти в Hotel Promenade. Фото: скріншот Booking.com

Преміум сегмент

Преміальний відпочинок у Затоці цього сезону стартує приблизно від 4 тис. грн за ніч для двох. У цій категорії готелі роблять ставку на комфорт на власній території: басейни, ресторани, сніданки, шезлонги, дитячу інфраструктуру та додаткові послуги, що дозволяють гостям проводити більшу частину відпочинку, не виходячи за межі комплексу.

Sea Cloud Hotel

У дорожчому сегменті серед варіантів розміщення є Sea Cloud Hotel, розташований менш ніж за кілометр від пляжу Кароліно-Бугаз. Двомісний номер із великим ліжком тут коштує 4500 грн за ніч. У номері площею 20 кв. м є кондиціонер, власна ванна кімната, телевізор, тераса, чайник і безкоштовний Wi-Fi. У вартість входить сніданок, а також користування басейном. На території працює бар, є приватна парковка за 200 грн на добу, однак можливості самостійно готувати їжу немає — харчування можна замовити в ресторані.

“Шахеди літають, як по всій Україні. За пляж, за море відповідальність ми не несемо. Це чисто на розсуд людей”, — підкреслює представниця Sea Cloud Hotel.

Sea Cloud Hotel. Фото: Booking.com

Sea Cloud Hotel. Фото: скріншот Booking.com

Good Zone Club

У преміум сегменті серед варіантів відпочинку в Затоці — Good Zone Club. Номер категорії Classic B коштує 6 000 грн за добу. У вартість входить користування басейнами, пляжем, шезлонгами та парасольками біля басейнів і на пляжі, дитячий майданчик, парковка, щоденне прибирання, набір рушників, сейф і Wi-Fi на всій території комплексу. Харчування, зокрема сніданки, оплачується окремо в ресторані. За додаткову плату також доступні настільний теніс, більярд, доставка їжі в номер або до басейнів, катамарани, намети біля басейнів, зарядка електромобілів і проживання з тваринами.

“У нас буває, вимикають світло теж. Але у нас є генератори і є сонячні панелі. Тому в нас світло залишається”, — розповіла адміністраторка Good Zone Club.





Басейн на території готелю. Фото: скриншот goodzoneclub.com

Номери Good Zone Club. Фото: скріншот goodzone.club

Відпочинок у Затоці цього року не поступається вартістю Одесі. Ось тільки різниця в тому, що в обласному центрі відкриті пляжі та передбачені укриття. Але куди їхати на відпочинок вирішує кожен індивідуально, але пам’ятати про безпеку варто завжди. Тим більше, що дозволів на відкриття баз у Затоці ніхто не давав, а значить відповідальність за ваше життя ніхто не несе, крім вас самих.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що в Одесі та області офіційно відкрили 35 із 48 пляжів, однак купання дозволене лише на перевірених ділянках. Для роботи пляжі мають пройти обстеження, мати рятувальників, медичне забезпечення та доступ до укриттів, а відпочивальників закликали не заходити на закриті зони через мінну небезпеку.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині та Миколаївщині стартував сезон водних розваг, а аквапарки вже оголосили літні тарифи. Відвідувачам пропонували гірки, басейни, дитячі зони, VIP-відпочинок та абонементи, а найнижчі ціни діяли на початку сезону.