Україна зможе виробляти ракети для Patriot вже за кілька тижнів, заявив глава Міністерства оборони Польщі

Владислав Косиняк-Камиш. Фото: Reuters

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що виробництво ракет для Patriot в Україні може розпочатися вже за кілька тижнів. Однак він наголосив, що це непростий процес.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на польське видання PAP.

Що сказали в Польщі про виробництво ракет для Patriot в Україні

Під час пресконференції міністру поставили запитання про роль Польщі у виробництві ракет РАС-3 в Україні, на що той відповів, що без участі Варшави передача техніки та технологій неможлива.

“Наша країна входить до числа чотирьох країн НАТО — крім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди — яким в Анкарі надано статус країни, куди можуть передаватися технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot. Польща є однією з країн, зазначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і в цьому питанні”, — сказав він.

На запитання про те, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, Косиняк-Камиш припустив, що це займе кілька тижнів.

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“Це непросто, зважаючи на те, що лише Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у таких масштабах, що навіть США не можуть забезпечити їхній захист, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми сповнені рішучості. Польща готова негайно приступити до експлуатації та проведення подальших операцій”, — додав чиновник.

Що передувало

Нагадаємо, на саміті НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати Україні право на виробництво Patriot. За його словами, питання перебуває на стадії розгляду.

Також ми писали, що радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що Україна здатна налагодити виробництво ракет для ЗРК Patriot після того, як отримає ліцензії. Однак складністю стане час, необхідний для запуску повного виробничого циклу. На це, за його словами, може піти більше року.