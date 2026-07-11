Атака РФ по Запоріжжю 10 липня – деталі

Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили 1011 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 30 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Атака РФ на Запоріжжя 10 липня

За його словами, окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

За даними ОВА, російська армія завдала 20 авіаударів по Запоріжжю та ще низці населених пунктів області, серед яких Новомиколаївка, Любицьке, Листівка, Новорозівка, Таврійське, Світла Долина, Барвінівка, Червоний Яр, Свобода, Данилівка, Долинка, Омельник, Єгорівка, Микільське, Широке та Преображенка.

Крім того, окупанти атакували область 748 безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Малокатеринівка, Річне, Новояковлівка, Біленьке, Канівське, Калинівка, Юрківка, Григорівка, Степногірськ, Приморське, Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

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Також російські війська здійснили 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Степовому, Чарівному, Гуляйпільському, Новоселівці та Верхній Терсі.

Ще 233 артилерійські удари прийшлися по населених пунктах області, зокрема по Оріхову, Степногірську, Малих Щербаках, Новоданилівці, Гуляйпільському, Воздвижівці та інших громадах.

Внаслідок російських атак надійшло 169 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарських споруд.

Заява Івана Федорова. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що у п’ятницю, 10 липня, російські війська завдали авіаційного удару по центральній частині Запоріжжя. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо мешканців міста отримали поранення. Вибухи спричинили пошкодження будівель, руйнування та займання в обласному центрі.

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Унаслідок ворожого удару одна людина загинула, ще 29 мешканців отримали поранення. Вибухова хвиля та уламки пошкодили житлові будинки, адміністративні будівлі й інші цивільні об’єкти, а аварійно-рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.