Вибухи у Києві 11 липня через удари балістикою

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП “Київський метрополітен”

Вибухи у Києві прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Росіяни вдарили по місту балістикою.

Про у повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.

Вибухи у Києві 11 липня

Перші вибухи було чути приблизно о 03:38. Звук характерний, як це зазвичай при атаці балістичними ракетами. Причому тривогу в момент ударів в місті не оголошували.

Сигнал тривоги пролунав лише через кілька хвилин після того, вже ворог вдарив по столиці. Також атаку підтвердив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

“Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях”, — написав він у Telegram.

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Оновлено о 03:55

В столиці пролунала повторна серія вибухів. Водночас місцева влада інформує, що у Дніпровському районі внаслідок атаки фіксується задимлення на нежитловій території.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:43 Карла повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 2 липня росіяни завдали по Києву комбінований удар. Внаслідок обстрілу у кількох районах виникли пожежі, було зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Також ми писали, росіяни завдали масований удар по місту 6 липня. В ту ніч внаслідок обстрілу знову були пошкодження, жертви та постраждалі.