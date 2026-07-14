Психологічна допомога ветеранам у Харкові: принцип свій своєму

Психологи з ветераном. Фото: Новини.LIVE

Після повернення з фронту багато військових не може адаптуватися до цивільного життя. Саме тому по Україні створено чимало організацій, які пропонують психологічну підтримку колишнім захисникам. Та часто військові не готові користатися такою допомогою. Через це в Харкові в громадській організації “Непереможні” застосовують принципово іншу модель роботи психологів.

Як працює метод “свій своєму” та в чому перевага такої моделі, дізналась спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Що таке принцип “свій своєму”

Спілка інвалідів-учасників АТО “Непереможні” була заснована ще у 2017 році. Тут надають психосоціальну та правову підтримку, захищають інтереси ветеранів і їхніх сімей з різних куточків України. Також сприяють лікуванню та реабілітації.

Усе це проводиться під гаслом “свій своєму” — принцип, за якого в організації працюють лише військові. Голова ГО Руслан Агібалов підкреслює: військового по-справжньому може зрозуміти лише той, хто мав такий же бойовий досвід, як він.

На початку діяльності організації в ній брали участь 150-200 чоловіків, згодом про спілку стало дізнаватися більше. Після початку великої війни офіс закрили, а ветерани повернулися на фронт, попри те, що деякі з них мали інвалідність. Однак згодом роботу відновили, і зараз участь у програмі бере понад 2 тисячі колишніх військових.

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“Хлопці не хочуть спілкуватися, вони замикаються. Він служив, був героєм, а коли повернувся, дуже багато паперів, дуже багато корупційних механізмів, аби щось зробити. Наприклад, отримати посвідчення УБД, пройти ВЛК, МСЕК, ЕКОПФО. Дуже багато проблематик. Багато хлопців стикається з ПТСР і приходить з втратою кінцівок. В армії ти виконуєш завдання, а після армії тебе звільняють, і ти, грубо кажучи, тут кинутий і нікому не потрібен. Ми об’єдналися з хлопцями та створюємо групи по 8-10 чоловіків, аби займатися реабілітацією”, — розповів Руслан Агібалов, голова ГО “Спілка Інвалідів — Учасників АТО “Непереможні””.

Допомога ветеранам і їхнім сім’ям

Зараз разом зі спілкою працює громадська організація “Дружини ветеранів”, де допомогу надають жінкам та дітям. Про організації дізнаються по принципу “сарафанного радіо” та через сторінку у Фейсбуці. Охочих прийти багато, хоча деякі відвідують центр здебільшого для того, щоб побачити побратимів та поспілкуватися з ними. Адже підтримка саме одне одного допомагає легше адаптуватися до цивільного життя.

“Якщо казати про нашу роботу, то ми проводимо і індивідуальні консультації, і групові заняття. На індивідуальних буває, що звертаються самі ветерани або приходять з родинами. І так надається ще сімейна психотерапія. Якщо ми кажемо про групові заняття, то дуже актуальним є заняття з арт-терапії. Також ми випробовуємо в нашій спільноті японську кінцугі-терапію, яка показує розуміння життя, казкотерапію, маскотерапію. В казкотерапії нібито повернення до дитинства, але з урахуванням тих можливостей і знань, досвіду, який був у кожного з ветеранів. Це дає можливість відкрити себе і своє розуміння цього світу,” — поділився Сергій Усенко, психолог-ветеран і голова спілки медиків АТО/ООС.

Психолог — не ворог, а друг

Ставлення до відвідування психолога змінилося у порівнянні з 2014 роком, коли ветерани боялися стигми з боку оточення та не до кінця розуміли важливість роботи зі спеціалістом. Наразі у центрі працює багато військових психологів, які допомагають, наприклад, долати бойовий стрес.

Фахівці з ментального здоров’я почали краще розуміти військових, а ті — більше їм довіряти. Важливо, що деякі військові лише телефонують або звертаються онлайн. Адже інколи людям простіше висловити свої проблеми дистанційно, ніж прийти особисто. Ветерани в спілці зізнаються: багато військових після повернення з фронту мають різні залежності, зокрема з психоактивними речовинами. Вони можуть навіть не усвідомлювати проблему і не звертатися по допомогу.

“У мене служба почалася у 2018 році за контрактом, а вже у 2019 році я став обмежено придатним через травму, пов’язану із захистом Батьківщини. Після звільнення у 2021 році я отримав групу інвалідності, але 24 лютого 2022 року пішов у військкомат продовжувати службу. Наполегливо пішов, бо не хотіли брати, але все ж по 2023 рік я обороняв Харків. Прийшов у Спілку ветеранів АТО завдяки Руслану Агібалову, познайомився тут з усіма і так потрапив у програму. Це здається смішним, малювання якесь, але більше радує, що з побратимами частіше зустрічаюся, бо у звичайному житті перетинаєшся з ними рідко. Найулюбленіше моє заняття – малювання, бо спокійніше себе відчуваєш після цього”, — розповів Євген, ветеран та учасник програми.

Нещодавно організація виграла грант від великого благодійного фонду. Також Спілка співпрацює і взаємодіє з органами місцевого самоврядування, державними установами, медичними та реабілітаційними закладами, громадськими та ветеранськими організаціями. Все це допомагає розвивати програму психологічної підтримки для ветеранів та показувати: принцип “свій своєму” дійсно працює.

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