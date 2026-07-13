ЄС ухвалив програму Ukraine Support Loan на 90 млрд євро для України — заява Буданова

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зустрівся із єврокомісаром з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом. Він подякував за ухвалення програми підтримки Ukraine Support Loan для України обсягом до 90 млрд євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова.

Зустріч Буданова з Кубілюсом

За словами Буданова, він програма Ukraine Support Loan ухвалена на 2026-2027 роки. Він наголосив, що одним із ключових пріоритетів для України залишається забезпечення стабільних поставок озброєння. Йдеться насамперед про посилення систем протиповітряної оборони, далекобійні ракети, артилерію та безпілотники.

Крім того, Україна очікує на розблокування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для закупівлі нового озброєння.

Зустріч Буданова з Кубілюсом. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Буданов також звернув увагу на потенціал української оборонної промисловості. За його словами, наразі він оцінюється у 30 млрд доларів США, однак значна його частина залишається невикористаною через нестачу фінансування.

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“Українська зброя вже довела свою ефективність на полі бою та є дешевшою за світові аналоги. Поєднання європейських ресурсів, технологій і українського бойового досвіду сприятиме зміцненню обороноздатності всього Європейського Союзу”, — зазначив він.

Окремою темою переговорів стало створення єдиної європейської антибалістичної системи. Буданов нагадав, що цього ж дня в Парижі Президент України Володимир Зеленський представив партнерам українські пропозиції під час засідання Антибалістичної коаліції.

На завершення керівник Офісу президента наголосив, що членство України в Європейському Союзі є однією з ключових гарантій безпеки держави. Він висловив сподівання на підтримку Андрюса Кубілюса у якнайшвидшому відкритті всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

“Україна готова й надалі ділитися унікальним досвідом та технологічними ноу-хау задля безпеки спільного європейського дому”, — підсумував генерал.

Як писали Новини.LIVE, після зустрічі “Коаліції охочих” Зеленський заявив, що 2026 року позиції України на фронті сильніші, ніж будь-коли. Балістичні ракети є останнім засобом РФ, який дозволяє затягувати криваву війну.

Водночас Макрон анонсував передачу Україні французьких винищувачів Rafale. Вони надійдуть у 2028-2029 роках.