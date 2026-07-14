Сметанний ягідний десерт без випічки: ніжний рецепт з малиною та чорницею

Торт “Ягідний шедевр”. Фото: smachnenke.com.ua
Улітку особливо хочеться десертів, які освіжають і не потребують довгого приготування. Цей сметанний торт із малиною та чорницею має ніжну текстуру, приємну ягідну кислинку й гарний вигляд без зайвих зусиль. Достатньо змішати кілька простих інгредієнтів, охолодити десерт — і можна подавати до чаю або на святковий стіл.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- малина — 400 г;
- чорниця — 200 г;
- сметана — 800 г;
- цукор — 1 склянка;
- ванільний цукор — 8 г;
- желатин — 30 г;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування
- Залити желатин холодною водою та залишити на 10 хвилин для набухання.
- Змішати сметану з цукром і ванільним цукром, залишити на кілька хвилин, щоб цукор розчинився.
- Набряклий желатин нагріти на слабкому вогні до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Влити тонкою цівкою у сметанну масу та ретельно перемішати.
- Ягоди промити й обсушити. Частину залишити для прикрашання, решту додати до сметанної суміші та обережно перемішати.
- Перелити десерт у форму, прикрасити зверху ягодами та поставити в холодильник на 3–4 години до повного застигання.
- Готовий десерт акуратно вийняти з форми, нарізати порційними шматочками та подавати охолодженим.
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