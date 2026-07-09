Зеленський заявив, що Україна отримає ракети для Patriot найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна найближчими днями отримає від США новий пакет військової допомоги з ракетами для систем Patriot. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. Також він заявив, що тривають переговори щодо запуску виробництва комплексів Patriot в Україні.

Зеленський анонсував новий пакет ракет для Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже найближчими днями Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За словами глави держави, це допоможе посилити можливості української протиповітряної оборони.

Водночас Зеленський повідомив, що з європейськими партнерами також досягнуто окремих домовленостей щодо додаткових поставок ракет PAC-3. Водночас конкретні терміни їхнього надходження поки що не визначені.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами.

“У найближчі дні ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями, там ще поки що дат немає, але будуть додаткові PAC-3”, — зазначив президент.

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Окремо глава держави прокоментував перспективу локалізації виробництва систем Patriot в Україні. За його словами, після досягнутих політичних домовленостей необхідно узгодити всі технічні деталі між українською та американською сторонами. Саме від цього залежить початок реалізації відповідного проєкту.

Президент наголосив, що швидкість запуску виробництва безпосередньо залежатиме від того, наскільки оперативно сторони завершать усі необхідні технічні погодження.

“Тепер треба, щоб уже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовилися про всі інші технічні речі. Раніше домовимось, раніше зможемо виробляти Patriot”, — сказав він.

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