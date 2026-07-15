Посередник з продажу землі “Твоє коло” створює нереальні очікування в  інвесторів – ЗМІ

Компанію посередника з купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення “Твоє коло” звинувачують у кабальних умовах договорів і нереалістичних обіцянках доходів на фоні маркетингових зусиль зі створення видимості зростання ринкових цін на землю. Про це йдеться в матеріалі видання Коротко.Про.

Засновники “Твого кола” регулярно виступають в ЗМІ із заявами про постійне очікування зростання цін на землю на 15-20% на рік, в той час як реальне збільшення вартості ділянок з моменту запровадження ринку склало всього близько 5% річних.

“У експертних колах уже давно звернули увагу на те, що основний бізнес “Твого кола” (як ймовірно, і багатьох інших посередників такого штибу) полягає в перепродажу задешево куплених наділів за завищеними цінами недосвідченим інвесторам ще й з комісіями за обслуговування угод”, – йдеться в статті із посиланням на експертний розбір діяльності компанії.

Серед претензій, які наводять аналітики – “кабальні умови договорів, де було прописано нереалістичні і де-факто нікчемні з точки зору законодавства умови розірвання, згідно з якими угоду можна розірвати, попередивши компанію за 14 років (!)”. “У разі порушення умов договору або бажання продати землю без згоди компанії, інвестор міг бути змушений сплатити штраф у розмірі 30% від вартості всієї землі плюс додаткові відсотки (наприклад, 24% від офіційної оренди)”, – йдеться в статті.

Друга претензія – ціни на землю у “Твого кола” суттєво вище ринку. Автори одного із розборів на каналі “Останній капіталіст” порівнювали ціни на однакові ділянки в різних сервісах і виявили, що «Твоє коло» пропонує землю за ціною, яка може бути на 30-40% вищою, ніж в інших компаніях. Наприклад, у Вінницькій області земля, яка на інших ресурсах коштувала 76 000 грн/га, через «Твоє коло» продавалася за 109 000 грн/га. У Черкаській області зафіксовано випадки, коли інші посередники пропонували ділянки по 160–170 тис. грн, тоді як «Твоє коло» за ті ж об’єкти просило 201–202 тис. грн.

“Окрім офіційної комісії (близько 8-12%), компанія може закладати свій інтерес у саму ціну землі, яку купує інвестор. Також компанія забирає 15% від суми зростання орендної плати та 15% від чистого прибутку при продажі ділянки. При цьому офіційна комісія, вважають оглядачі, є невиправданою, оскільки більшість послуг з «управління» є вигаданими: земля вже має орендарів, договори з якими діють роками, і участь посередника там не потрібна”, – сказано в матеріалі.

Крім того, за підрахунками експертів, замість рекламованих 20-25% річних, реальна дохідність у сприятливому сценарії після вирахування всіх податків, послуг нотаріусів та комісій компанії становить близько 11,5% у гривні. “При цьому в раніше компанія ще й могла обіцяти гарантовану оренду (наприклад, не менше 14 000 грн.), хоча за чинними договорами з аграріями реальна виплата може бути значно меншою. Це викликало підозри у створенні штучних розрахунків або збитковості такої моделі для самої компанії”, – додають автори.

Четверте – це маніпуляції із самими продавцями. “Компанія укладає з власниками землі (селянами) договори доручення, виплачуючи їм певну суму авансом, що фактично позбавляє їх права продати землю будь-кому іншому. Існують десятки судових справ, де продавці намагаються анулювати ці доручення, оскільки вважають, що їм заплатили несправедливу (занижену) ціну, а компанія через суд стягує з них подвійні суми або «неотриману вигоду»”, – додається в матеріалі.

Пʼятий закид – це ризики REIT-фондів, де інвестор купує не конкретну ділянку, а частку в фонді, “зібраному” з численних ділянок по всій території України. “Інвестори фондів не контролюють, яку саме землю купує фонд і за якими цінами. Є ризик, що фонд купує ділянки у афілійованих осіб за завищеними цінами. Крім того, офіційно задекларовані витрати на адміністрування фондів виглядають нереалістично малими для такого обсягу роботи, що може свідчити про приховування реальних витрат або доходів. Один з експертів прямо називає схему «пірамідою», де виплати або показники можуть базуватися на залученні нових коштів, а не на реальній ефективності агробізнесу”, – додають у виданні.

На думку авторів, таким чином, компанія «Твоє коло» створила модель, де основний прибуток отримує посередник за рахунок високих вхідних цін та складних юридичних пасток, тоді як інвестор отримує актив з низькою ліквідністю та дохідністю, нижчою за ринкову. Це не кажучи вже про велику ймовірність роботи зі “своїми” нотаріусами та оцінювачами, які діятимуть в інтересах компанії, а не інвестора, що може призводити до завищення вартості активів або непрозорості юридичних процедур.