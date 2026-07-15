УЗ призначила додатковий потяг: куди курсуватиме та який розклад

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Автор Микола Завтрогляд

Пасажири сідають у потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

25 та 26 липня в Луцьку пройде міжнародний літературний фестиваль “Фронтера”. Щоб всі бажаючі змогли на нього потрапити, Укрзалізниця призначила додатковий рейс №755/756 Київ-Луцьк.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Додатковий поїзд УЗ

Перевізник запускає Інтерсіті до Луцька в дні літературного фестивалю.

Поїзд Інтерсіті №755/756 Київ-Луцьк курсуватиме кілька днів — 25 та 26 липня. Він вирушатиме з Києва о 07:00, зупинятиметься в Рівному о 11:15 – 11:17 та прибуватиме до Луцька о 12:44.

Назад з Луцька він відправлятиметься о 15:49 та прибуватиме до Києві о 21:15.

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“У кожному вагоні суботнього рейсу Київ-Луцьк на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки від “Фронтери”, видавництвa “Лабораторія” та УЗ”, — додали в УЗ.

Перевізник також попередив, що щоденний поїзд Skoda, який раніше курсував з Києва до Луцька,  наразі перебуває на плановому ремонті та повернеться наприкінці року.  Рейси на цьому маршруті тимчасово виконує поїзд Hyundai.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму “3000 км Україною”, що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.

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