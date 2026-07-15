Егор Буркин о новой мировой химической революции

Когда говорят о будущем мировой экономики, чаще всего вспоминают искусственный интеллект, микроэлектронику, космическую отрасль или робототехнику. Однако практически каждая из этих индустрий начинается не с программного кода и не с инженерных чертежей, а с химической промышленности. Именно она создаёт материалы для производства микрочипов, аккумуляторов, авиационных композитов, медицинских имплантов, солнечных панелей, водородной энергетики, электромобилей и даже квантовых компьютеров.

По оценкам международных отраслевых аналитиков, мировой рынок химической продукции уже превышает 5 триллионов долларов, а в течение ближайших десяти лет его структура изменится сильнее, чем за предыдущие полвека. Причина заключается не только в развитии технологий. Мир входит в эпоху, где главным конкурентным преимуществом становятся знания, скорость научных исследований и способность создавать материалы, которых ещё не существует.

Директор предприятия и инноватор в химической промышленности Егор Буркин считает, что сегодня отрасль переживает переломный момент.

«Если раньше главным вопросом было, где дешевле произвести продукцию, то сегодня главный вопрос звучит иначе: кто первым разработает технологию, которую невозможно повторить. Конкуренция постепенно смещается из производственных цехов в научные лаборатории.»

Мир больше не делится на производителей сырья и производителей химии

Егор Буркин о новой мировой химической революции

Последние тридцать лет глобальная химическая промышленность строилась вокруг сравнительно понятной модели. Одни страны добывали нефть и газ, другие перерабатывали их в химическую продукцию, третьи выпускали высокотехнологичные материалы с высокой добавленной стоимостью.

Сегодня эта система стремительно меняется.

Китай за два десятилетия превратился в крупнейший химический центр мира, контролируя значительную часть мирового производства базовых химикатов, пластмасс и компонентов для аккумуляторов. Индия активно увеличивает инвестиции в нефтехимию и фармацевтическую химию. Государства Персидского залива строят не просто нефтеперерабатывающие заводы, а огромные интегрированные нефтехимические комплексы. США возвращают производство на свою территорию благодаря программам реиндустриализации и инвестициям в высокотехнологичные материалы.

Европа, напротив, сталкивается с серьёзными вызовами. Рост стоимости энергоресурсов заставляет многие предприятия пересматривать инвестиционные планы, переносить отдельные производства или ускорять модернизацию для повышения энергоэффективности.

По словам Егора Буркина, именно способность быстро адаптироваться определит будущих лидеров рынка.

«Сегодня невозможно выиграть только за счёт дешёвого сырья. Мир становится слишком динамичным. Побеждают предприятия, которые способны изменить технологию быстрее, чем конкуренты успеют перестроить бизнес.»

Искусственный интеллект становится главным химиком XXI века

Егор Буркин о новой мировой химической революции

Одной из самых недооценённых революций становится внедрение искусственного интеллекта в химические исследования.

Раньше разработка нового катализатора могла занимать пять–семь лет. Сегодня алгоритмы машинного обучения способны за несколько недель проанализировать миллионы комбинаций веществ, спрогнозировать свойства будущих материалов и предложить наиболее перспективные варианты ещё до начала лабораторных испытаний.

ИИ используется для моделирования химических реакций, прогнозирования поведения молекул, разработки новых полимеров, повышения эффективности катализаторов и оптимизации производственных процессов.

Крупнейшие мировые компании уже инвестируют миллиарды долларов в цифровые исследовательские платформы. Всё чаще рядом с химиками работают специалисты по анализу данных, математическому моделированию и машинному обучению.

«Искусственный интеллект не заменит учёного. Но он позволит учёному сделать за один день тот объём вычислений, который раньше занимал месяцы. Это принципиально меняет скорость появления новых технологий», — считает Егор Буркин.

Почему аккумуляторы становятся новой нефтью

Егор Буркин о новой мировой химической революции

Одной из самых быстрорастущих отраслей химической промышленности становится производство материалов для систем накопления энергии.

Рост рынка электромобилей, развитие солнечной энергетики и строительство крупных накопителей энергии многократно увеличили спрос на специальные электролиты, литиевые соединения, никель, кобальт, графитовые материалы и новые типы полимеров.

Одновременно учёные работают над твердотельными аккумуляторами, натрий-ионными системами, кремниевыми анодами и другими технологиями, способными значительно увеличить плотность хранения энергии.

По мнению Буркина, именно химическая промышленность определит скорость энергетического перехода.

«Невозможно говорить о зелёной энергетике без химии. Каждый новый аккумулятор, каждая современная солнечная панель, каждая водородная установка начинаются с новых химических материалов.»

Следующий рынок стоимостью сотни миллиардов долларов — специальные материалы

Егор Буркин о новой мировой химической революции

Если массовые химические продукты постепенно превращаются в высококонкурентный рынок, то производство специальных материалов становится настоящей интеллектуальной гонкой.

Речь идёт о сверхпрочных композитах для авиации, жаростойких материалах для космоса, полимерах для микроэлектроники, биоразлагаемых пластиках, медицинских покрытиях, мембранах для водородной энергетики и химических материалах для производства полупроводников.

Стоимость некоторых подобных продуктов в десятки, а иногда и сотни раз превышает цену традиционных химических веществ.

Именно поэтому крупнейшие производители всё активнее инвестируют в собственные исследовательские центры.

«Будущее принадлежит не тем, кто производит больше тонн продукции. Будущее принадлежит тем, кто создаёт материалы, которые невозможно купить у конкурента», — подчёркивает Егор Буркин.

Завод будущего будет думать самостоятельно

Ещё несколько лет назад цифровизация означала установку современных датчиков и автоматизацию отдельных процессов.

Теперь речь идёт о совершенно другой модели.

На современных предприятиях появляются цифровые двойники производств — виртуальные копии заводов, которые в режиме реального времени анализируют тысячи параметров.

Они прогнозируют вероятность отказа оборудования, рассчитывают оптимальную загрузку реакторов, предлагают варианты снижения энергопотребления, моделируют различные сценарии производства и даже помогают выбирать наиболее выгодные логистические маршруты.

Некоторые системы способны самостоятельно перестраивать производственные цепочки при возникновении перебоев с поставками сырья.

«Мы переходим к эпохе самообучающихся предприятий. Через несколько лет цифровая система будет знать завод лучше любого инженера, а задача человека — принимать стратегические решения, используя этот интеллектуальный инструмент», — говорит Егор Буркин.

Почему экология стала вопросом прибыли

Егор Буркин о новой мировой химической революции

Ещё двадцать лет назад экологические проекты воспринимались исключительно как дополнительные расходы.

Сегодня ситуация полностью изменилась.

Замкнутые циклы водоснабжения позволяют существенно сокращать потребление воды.

Повторное использование технологического тепла уменьшает затраты на энергию.

Вторичная переработка сырья снижает себестоимость продукции.

Использование цифровых систем контроля позволяет уменьшать потери материалов практически на каждом этапе производства.

Многие предприятия получают дополнительную прибыль именно благодаря экологической модернизации.

«Современная экологическая стратегия — это уже не вопрос имиджа компании. Это вопрос экономики предприятия. Чем эффективнее используются ресурсы, тем выше конкурентоспособность бизнеса», — отмечает Егор Буркин.

Новая кадровая революция

Автоматизация вовсе не означает сокращение роли человека.

Наоборот, предприятия испытывают всё больший дефицит инженеров, технологов, специалистов по автоматизации, аналитиков данных, химиков-исследователей и разработчиков цифровых систем.

Появляются совершенно новые профессии: оператор цифрового двойника предприятия, инженер по промышленному искусственному интеллекту, специалист по роботизированным химическим комплексам, архитектор производственных данных.

Компании начинают активно сотрудничать с университетами, создавать корпоративные лаборатории и инвестировать в долгосрочную подготовку специалистов.

«Самый дорогой актив современного химического предприятия — это уже не оборудование стоимостью сотни миллионов долларов. Это команда, способная создавать новые знания быстрее конкурентов», — убеждён Егор Буркин.

Следующие двадцать лет изменят отрасль сильнее, чем предыдущие пятьдесят

Егор Буркин о новой мировой химической революции

Эксперты всё чаще говорят о наступлении новой промышленной эпохи, где главным товаром становятся не нефть, газ или металлы, а интеллектуальные технологии и уникальные материалы.

Именно химическая промышленность будет определять развитие биотехнологий, новой энергетики, искусственного интеллекта, космической отрасли, микроэлектроники и медицины.

Уже сегодня исследуются полимеры, способные самостоятельно восстанавливать повреждения. Создаются материалы, изменяющие свои свойства под воздействием температуры или электрического поля. Разрабатываются катализаторы, позволяющие значительно сократить энергозатраты в промышленности. Всё активнее внедряются технологии химической переработки углекислого газа, производства экологичных авиационных топлив и синтеза новых соединений с использованием квантового моделирования.

По мнению Егора Буркина, мы наблюдаем не очередной этап модернизации, а рождение совершенно новой промышленной философии.

«Я уверен, что через пятнадцать лет мы будем совершенно иначе воспринимать химическую промышленность. Она станет высокотехнологичной интеллектуальной индустрией, где главную ценность создают исследования, цифровые платформы и инженерные школы. Именно поэтому уже сегодня необходимо инвестировать не только в оборудование, но и в науку, образование, разработку новых материалов и развитие талантов. Те компании, которые поймут это раньше остальных, будут формировать мировой рынок на десятилетия вперёд.»

Главный вывод заключается в том, что XXI век становится эпохой, когда химическая промышленность окончательно перестаёт быть исключительно производственной отраслью. Она превращается в центр создания технологий, без которых невозможно развитие современной цивилизации. И именно способность объединить фундаментальную науку, цифровые решения, экологическую ответственность и высокую инженерную культуру станет главным критерием успеха для предприятий будущего.