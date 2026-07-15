Зеленський анонсував зміну послів України в низці країн — подробиці

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом в Україні можуть відбутися кадрові зміни у дипломатичному корпусі. За його словами, йдеться не лише про посольство у Сполучених Штатах, а й про низку інших українських дипломатичних представництв за кордоном.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві, передає Новини.LIVE.

Президент підтвердив підготовку кадрових змін

Наразі питання ротації послів опрацьовують міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із першим заступником глави МЗС Сергієм Кислицею. Остаточних рішень щодо кандидатур ще не ухвалено.

“Ми проговоримо зараз із першим заступником, паном Кислицею, і, безумовно, передусім із міністром закордонних справ паном Сибігою, щодо послів України в інших державах, яких буде замінено”, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що після завершення всіх погоджень інформацію про кадрові зміни буде оприлюднено офіційно.

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“Буде публічна інформація, ми просто ще кінцевого варіанту поки що не маємо”, — підсумував глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві відбувся саміт Україна — Південно-Східна Європа, який об’єднав лідерів країн регіону для обговорення безпекової співпраці, підтримки України та її європейської інтеграції. Після завершення заходу президент Володимир Зеленський провів окремі двосторонні переговори з учасниками саміту.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами посилює співпрацю в оборонній сфері. Одним із ключових напрямів є розвиток спільних проєктів із виробництва безпілотників та створення сучасної системи протиракетної оборони.