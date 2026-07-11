Удар по Запоріжжю 10 липня — загинули двоє людей

Новини
Оновлено:
Автор Микола Завтрогляд

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Російська окупаційна армія ввечері 10 липня атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом загинули двоє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Осбтріл Запоріжжя 11 липня

“Вже дві людини загинули внаслідок авіаудару по Запоріжжю, який стався напередодні”, — йдеться у повідомленні.

null
Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу. Фото: ДСНС
null
Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: ДСНС
null
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС
null
Наслідки авіаудару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Крім того, травмовано 33 людини, серед них двоє дітей. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені. На місці події працювали всі екстрені служби.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 11 липня росіяни вдарили трьома авіаударами по Сумах. В Зарічному районі постраждала цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Під ворожими авіабомбами сьогодні також опинився Слов’янськ. Ворог бив “ФАБ-250” з УМПК внаслідок чого одна людина загинула, а троє цивільних отримали поранення. 

Останні новини
Ще новини