Євгеній Хмара: що відомо про кандидата на посаду міністра оборони України

Євгеній Хмара. Фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після завершення необхідних юридичних процедур планує внести до Верховної Ради кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Наразі Євгеній Хмара є генерал-майором Служби безпеки України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про Євгенія Хмару

Із 2011 року Хмара проходить службу в Центрі спеціальних операцій “А” (“Альфа”), а у 2023 році очолив підрозділ. На початку повномасштабного вторгнення Росії офіцер брав участь в обороні столиці та звільненні населених пунктів Київської області. Після цього виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.

За роки служби Хмару нагородили орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, орденом “За мужність” ІІІ ступеня, а також відзнакою Президента України “Хрест бойових заслуг”. У СБУ зазначають, що під керівництвом Хмари спецпідрозділ “Альфа” виконує операції як безпосередньо на лінії фронту, так і в глибокому тилу російських військ.

Хмара — один із тих, хто був залучений у операцію зі звільнення острова Зміїний влітку 2022 року. Сам він називав її “однією зі знакових перемог над ворогом” у військовому, економічному та психологічному аспектах.

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“Для бійців Центру спецоперацій “А” СБУ було честю брати участь у цій спецоперації та гідно реалізувати її”, – наголошував Хмара у червні 2023 року.

Він також зазначив, що операцію зі звільнення українського острова в Чорному морі готували ретельно. Зокрема, командування збирало інформацію та відпрацьовувало деталі на макеті острова.



Під час виконання цієї операції загинули два спецпризначенці, яким посмертно було присвоєно звання Героїв України.

“Це приклад надзвичайної самовідданості українських військових, готових виконати завдання будь-якої складності заради перемоги. Навіть ціною свого життя. Ми маємо цінувати ті зусилля, яких доклали хлопці. Маємо пам’ятати імена наших полеглих Героїв”, – зазначав Хмара у 2023 році.

Водночас для призначення Євгенія Хмари міністром оборони необхідно пройти визначені законом процедури. Оскільки наразі він є чинним військовослужбовцем, спочатку має бути змінено його службовий статус. Лише після цього Президент зможе офіційно подати його кандидатуру на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони України. Після завершення всіх необхідних юридичних процедур глава держави планує звернутися до Верховної Ради щодо його призначення на цю посаду.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україні можуть відбутися кадрові зміни у дипломатичному корпусі. За його словами, оновлення можуть стосуватися не лише посольства України у США, а й інших дипломатичних представництв за кордоном.