Український ринок АЗС змінив лідерів: хто володіє найбільшою кількістю заправок

АЗС, автомобіль на заправці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Український паливний ринок за останні роки сильно змінився. Частина відомих мереж втратила вплив, деякі заправки перейшли до нових власників, а державна компанія несподівано стала найбільшим гравцем. Сьогодні значна частина АЗС в Україні фактично зосереджена у руках трьох великих мереж — “Укрнафти”, UPG та ОККО.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Серед власників найбільших мереж — державна компанія, підприємець із деревообробного бізнесу та власник гірськолижних курортів.

Як “Укрнафта” стала найбільшою мережею АЗС

Найбільше заправок в Україні зараз має державна компанія “Укрнафта”. Її мережа налічує майже 700 АЗС.

Такий масштаб компанія отримала після змін на паливному ринку у 2022 році. Тоді держава повернула контроль приблизно над 500 заправками “Укрнафти”, які багато років фактично були пов’язані з групою “Приват” Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та їхніх партнерів.

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Пізніше мережа продовжила зростати. У 2024 році “Укрнафта” отримала в управління 84 АЗС Glusco, які раніше пов’язували з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Того ж року компанія придбала 51% “Альянс Холдингу”, який працював під брендом Shell і мав 118 заправок.

Крім того, у 2025 році “Укрнафта” взяла в управління ще 21 АЗС “Укргазвидобування” на умовах франшизи.

Чому мережа UPG різко виросла

Другою за кількістю заправок стала приватна мережа UPG, яка належить компанії “Укрпалетсистемс” бізнесмена Володимира Петренка.

Його бізнес починався з деревообробки та торгівлі пальним у Житомирській області. Однак за останні роки компанія значно розширилася.

Після того як мережі “Привату” під брендами “Авіас” та ANP почали втрачати позиції через зміну контролю над активами, значну частину цих заправок орендувала або придбала саме UPG.

Зараз мережа має близько 658 АЗС у 21 області України. Із них приблизно 370 працюють під брендом UPG, а решта поступово проходять ребрендинг.

Хто ще входить до найбільших гравців паливного ринку

Третє місце за кількістю заправок посідає мережа ОККО — понад 410 АЗС.

Власником мережі є український бізнесмен Віталій Антонов. Окрім паливного бізнесу, його холдинг інвестує в аграрний сектор, вітрову енергетику та розвиток гірськолижних курортів. Зокрема, компанія працює над масштабним проєктом GORO Mountain Resort у Львівській області.

Серед інших великих учасників ринку залишаються:

WOG — 352 АЗС;



“БРСМ-Нафта” — 227 АЗС;



АМІС — 199 АЗС.

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