Зеленський призначив в.о. керівників СБУ та Нацполіції

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 17 липня, призначив тимчасових виконувачів обовʼязків очільників Служби безпеки України і Національної поліції. Йдеться про Олександра Поклада та Максима Цуцкірідзе.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського та повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, передає Новини.LIVE.

Тимчасові виконувачі обовʼязків керівників СБУ та Нацполіції

“Першому заступнику Голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України“, — йдеться в указі Зеленського.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Також Мельничук повідомив, що Кабінет Міністрів України призначив на посаду тимчасово виконувача обовʼязків очільника Нацполіції Максима Цуцкірідзе.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Зеленський провів зустріч з Ігорем Клименком, під час якої запропонував йому очолити Раду національної безпеки і оборони України. Указ про це призначення наразі готується.

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