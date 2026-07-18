Аномальна спека в Європі: за тиждень у Франції загинули майже 3000 людей

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Автор Микола Завтрогляд


Аномальна спека в Європі: за тиждень у Франції загинули майже 3000 людей

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