Аномальна спека в Європі: за тиждень у Франції загинули майже 3000 людей Новини 18 Липня, 2026 Оновлено: 18 Липня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Аномальна спека в Європі: за тиждень у Франції загинули майже 3000 людей поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини Білий дім зробив заяву щодо банера Аргентини на ЧС-2026 Микола Завтрогляд - 18 Липня, 2026 Новини Озеленення прибудинкової території: які правила діють для посадки дерев біля будинку Микола Завтрогляд - 18 Липня, 2026 Новини ПриватБанк може списувати менші комісії за операції: як скористатись Микола Завтрогляд - 18 Липня, 2026 Новини Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: чи втратить виплати студент, який влаштувався на роботу Микола Завтрогляд - 18 Липня, 2026 Ще новини Новини Білий дім зробив заяву щодо банера Аргентини на ЧС-2026 Микола Завтрогляд - 18 Липня, 2026 Новини Озеленення прибудинкової території: які правила діють для посадки дерев біля будинку Микола Завтрогляд - 18 Липня, 2026 Новини ПриватБанк може списувати менші комісії за операції: як скористатись Микола Завтрогляд - 18 Липня, 2026 Новини Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: чи втратить виплати студент, який влаштувався на роботу Микола Завтрогляд - 18 Липня, 2026