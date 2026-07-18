Озеленення прибудинкової території: які правила діють для посадки дерев біля будинку

Висадка дерев, багатоповерхівка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато мешканців хочуть зробити свій двір зеленішим і висаджують дерева чи кущі біля будинку. Але не всі знають, що робити це самостійно не можна. Закон дозволяє висаджувати дерева на прибудинковій території, але тільки після погодження з відповідальними за цю територію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України “Про благоустрій населених пунктів”.

Хто вирішує, чи можна садити дерева

Закон каже, що дерева, кущі та інші зелені насадження у дворах багатоповерхівок належать до об’єктів благоустрою. Тому будь-які роботи з ними мають проводитися за встановленими правилами.

Якщо ви хочете посадити дерево біля будинку, спочатку потрібно звернутися до балансоутримувача території. Це може бути ОСББ, ЖЕК або керуюча компанія. У деяких випадках рішення також погоджується з органом місцевого самоврядування.

Що буде, якщо посадити дерево без дозволу

Самовільно висаджувати дерева чи кущі у дворі не можна. Такі насадження можуть визнати порушенням правил благоустрою, а в деяких випадках їх навіть можуть прибрати.

Читайте також:

Саме місцева влада або балансоутримувач вирішують питання обрізки, пересадки чи видалення дерев на прибудинковій території.

Хто доглядає за зеленими насадженнями

Утримання, відновлення та догляд за деревами й кущами на територіях загального користування фінансуються з державного або місцевого бюджету. Все залежить від того, кому належить територія.

Якщо ж земельна ділянка перебуває у приватній власності, постійному користуванні чи оренді, догляд за зеленими насадженнями здійснюється за кошти власника або користувача ділянки.

Як змінилися правила видалення дерев

В Україні запровадили нові правила видалення дерев і чагарників за межами населених пунктів. Кабмін затвердив експериментальний порядок на два роки. Тепер власники та користувачі земельних ділянок повинні отримати спеціальний ордер, перш ніж прибрати аварійні, сухі чи небезпечні дерева.

Для цього потрібно подати заяву, після чого спеціальна комісія огляне насадження та вирішить, чи потрібно їх видаляти. Якщо рішення буде позитивним, заявнику видадуть ордер. Водночас окремий дозвіл не знадобиться, якщо дерева видаляють у межах будівництва, на яке вже оформлено всі документи. Нові правила не стосуються лісів та дерев і кущів у межах населених пунктів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що плоди з дерева належать власнику земельної ділянки, на якій воно росте, навіть якщо гілки звисають на територію сусідів. Водночас закон дозволяє обрізати гілки, які перетинають межу та заважають користуватися своєю ділянкою, але лише без пошкодження самого дерева.

Ще Новини.LIVE писали, що в Україні висота паркану між сусідніми земельними ділянками не повинна перевищувати 2 метри, а огорожі, встановлені з порушенням будівельних норм, можуть зобов’язати демонтувати через суд. Крім того, за недотримання правил благоустрою власникам загрожує штраф, якщо паркан порушує встановлені вимоги.