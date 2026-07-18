Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: чи втратить виплати студент, який влаштувався на роботу

Студенти українського вишу, гроші та картка в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Студенти, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, нерідко відмовляються від офіційного працевлаштування, побоюючись втратити державну допомогу. Особливо це питання стає актуальним у період літніх підробітків. Однак українське законодавство не передбачає скасування такої пенсії через офіційну роботу.

Про це розповіла “Судово-юридична газета”, передають Новини.LIVE.

Хто може отримувати пенсію

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні. Таке право мають і діти, які після досягнення повноліття продовжують навчання.

Виплата зберігається за студентами денної форми навчання у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Пенсія нараховується до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Якщо після закінчення одного закладу освіти студент вступає до іншого або продовжує навчання на наступному рівні, право на виплату може бути збережене за умови, що перерва між навчанням не перевищує чотирьох місяців.

Читайте також:

Для дітей-сиріт діють окремі правила: вони отримують пенсію до 23 років незалежно від того, чи навчаються.

Чи можна працювати офіційно

Пенсійний фонд України наголошує, що офіційне працевлаштування саме по собі не впливає на право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Студент може:

працювати за трудовим договором;

офіційно отримувати заробітну плату;

поєднувати роботу з навчанням.

У такому разі виплата пенсії продовжується, якщо виконуються дві основні умови:

навчання відбувається за денною формою;

студенту ще не виповнилося 23 роки.

Саме ці критерії визначають право на отримання державної підтримки, а не факт працевлаштування чи рівень доходу.

Коли пенсію можуть припинити

Підставою для припинення виплат є не робота, а зміна обставин, визначених законом. Зокрема, пенсія припиняється, якщо:

студент завершив навчання;

його відрахували із закладу освіти;

він перевівся на заочну чи іншу форму навчання, яка не дає права на виплати;

особі виповнилося 23 роки (за винятком дітей-сиріт);

зникли інші законні підстави для отримання пенсії.

Про які зміни потрібно повідомити Пенсійний фонд

Одержувач пенсії зобов’язаний повідомляти Пенсійний фонд про обставини, які можуть вплинути на виплати. Насамперед це стосується завершення або припинення навчання, зміни форми навчання чи інших юридично значущих змін.

Водночас повідомляти про офіційне працевлаштування лише через побоювання втратити пенсію не потрібно, адже сама по собі робота не є підставою для припинення виплат.

Які документи потрібні для виплат після 18 років

Після досягнення повноліття студент має підтвердити своє право на подальше отримання пенсії. Для цього до Пенсійного фонду подають довідку із закладу освіти, яка підтверджує навчання за денною формою.

Якщо студент вступив до іншого навчального закладу, необхідно також надати документи, що підтверджують продовження навчання. Саме вони є підставою для продовження виплат.

Отже, офіційне працевлаштування не позбавляє студента права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Вирішальне значення мають лише денна форма навчання та вік до 23 років. Натомість про зміни, які дійсно впливають на право на виплати, потрібно своєчасно повідомляти Пенсійний фонд.

Раніше Новини.LIVE розповідали про соціальну допомогу пенсіонерам, які не мають права на пенсію. Сума виплат залежить від розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Нараховують допомогу протягом певного терміну.

Також Новини.LIVE писали, як відрізняються пенсії в Україні та Чехії. В нашій державі для більшості громадян пенсійний вік однаковий. Тоді як у Чехії він залежить від року народження і поступово збільшується.