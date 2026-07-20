На деяких українців очікує автоматичне підвищення пенсії у серпні: кому та яку суму додасть ПФУ

Підвищення пенсій для людей похилого віку. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року частина українських пенсіонерів може розраховувати на автоматичний перерахунок пенсії. Йдеться про вікові доплати, які Пенсійний фонд призначає після досягнення певного віку. Однак право на надбавку мають не всі.

Про те, кому автоматично підвищать пенсію у серпні та чому не всі люди похилого віку мають право на надбавку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Куму та на скільки можуть підвищити пенсію у серпні

Розмір доплати за вік залежить від того, скільки років виповнилося пенсіонеру:

від 70 до 74 років включно — до 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — до 456 гривень;

від 80 років і старше — до 570 гривень.

Важливо знати, що ці суми не додаються одна до одної. Наприклад, після 75 років людина не отримує 300 грн плюс 456 грн. Замість цього попередню доплату замінюють на нову, більшого розміру. Тобто фактичне підвищення становить лише різницю між ними — 156 грн.

Хто не отримає доплату за вік після 70 років

Втім, автоматичний перерахунок стосується не всіх. Вікова доплата призначається лише тим пенсіонерам, у яких загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 гривні.

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Під час розрахунку враховують не лише основну пенсію, а й усі додаткові виплати:

індексацію;

компенсаційні виплати;

цільову грошову допомогу;

надбавки за понаднормовий стаж;

інші доплати, передбачені законодавством.

Якщо після підрахунку загальна сума пенсійного забезпечення перевищує встановлений ліміт хоча б на одну гривню, вікову доплату не призначать.

Як пенсіонеру “оформити” вікову доплату

Оформлювати таку надбавку самостійно не потрібно. Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично на підставі даних із реєстру застрахованих осіб.

Доплату починають виплачувати з дня, коли пенсіонеру виповнюється відповідний вік. Якщо день народження припадає на середину місяця, за цей місяць кошти нарахують пропорційно кількості днів після дня народження, а вже з наступного місяця людина отримуватиме повний розмір доплати.

При цьому право на вікову надбавку не залежить від виду пенсії, страхового стажу чи того, чи працює пенсіонер. Головна умова — загальний розмір усіх пенсійних виплат має бути не вищим за 10 340,35 гривні.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році деякі українці отримують вищі пенсії через втрату годувальника. Це стосується сімей військових, які загинули або зникли безвісти. Для них держава встановила нові мінімальні виплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що у серпні пенсії для людей з III групою інвалідності не зміняться. Цей вид пенсії розраховується від пенсії за віком, а цього місяця підвищення чи автоматичного перерахунку не буде. Тому виплати залишаться на попередньому рівні.