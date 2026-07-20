Сирський: ТЦК готові до змін, а зарплати військових не можна спрямовувати на інші потреби

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що Сухопутні війська та територіальні центри комплектування в його вертикалі готові до змін. За його словами, вони ходять на всі засідання у Верховній Раді, передають порушення до Державного бюро розслідувань та наполягають на залученні поліції.

Про це Олександр Сирський повідомив у колонці “Мілітарного”, передає Новини.LIVE.

Сухопутні війська і ТЦК готові до змін

Сирський зауважив, що реформа мобілізації — це законодавча та адміністративна робота міністерства. За його словами, він чекає на неї так само, як і вся країна.

Грошове забезпечення військовим

“І останнє, про що не маю права мовчати, — грошове забезпечення. Пан міністр сам публічно сказав, що частину коштів із зарплат військових було спрямовано на закупівлю дронів. Через це на друге півріччя виникло питання фінансування виплат”, — зауважив Сирський.

За його словами, зарплата солдата — це не резерв для перерозподілу, а зобовʼязання держави перед людьми, які щоденне ризикують життям.

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Сирський каже, що наразі разом з урядом шукають рішення, аби кожен військовослужбовець отримав своє вчасно та в повному обсязі. За його словами, рішення про мільярди не можна ухвалювати без розрахунку наслідків для мільйона людей.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Хмельницький міськрайонний суд, чоловік домігся повернення 17 тисяч гривень штрафу, накладеного ТЦК. Суд встановив, що після скасування постанови про адміністративне покарання держава не має законних підстав утримувати вже сплачені кошти.

Раніше ми розповідали, хто має повноваження перевіряти військово-облікові документи. Порядок встановлює постанова Кабміну від 16 травня 2024 року №560.