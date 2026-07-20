Пʼять проблемних двигунів для пікапів та позашляховиків Toyota

Двигун V35A-FTS 3.4L Twin-Turbo V6. Фото: Toyota

Японська марка Toyota відома всьому світові завдяки виробництву надзвичайно надійних та витривалих автомобілів. Проте навіть у цього визнаного лідера трапляються серйозні промахи. Особливо помітними стають дефекти, коли йдеться про великі рамні пікапи та позашляховики. Лише одна невдала серія моторів змусила виробника відкликати майже 275 000 машин за період з 2024 по 2026 рік.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Старі помилки

Першим масовим V6 від японського бренду став 3-літровий двигун 3VZ-E, який дебютував у 1988 році на Toyota 4Runner та пікапах. Головний недолік цього агрегату ховався в невдалій конструкції вихлопної системи. Сполучна труба випускного колектора проходила прямо за головками циліндрів, буквально запікаючи задній циліндр екстремальним теплом. Це призводило до прогару прокладки головки блока циліндрів та руйнування клапанів, через що покупцям уживаних машин радять оминати цей варіант.

4-циліндровий мотор 3RZ-FE об’ємом 2,7 л вийшов на ринок у 1994 році як технологічна заміна легендарного двигуна 22R-E. Новинка отримала два розподільні вали та інжектор, проте не змогла повторити абсолютну безпроблемність попередника. Власники пікапів Tacoma та Hilux часто стикалися з передчасним розтягненням ланцюга ГРМ через слабкі натягувачі та напрямні. Також фіксувалися регулярні відмови водяної помпи та збої в роботі балансувальних валів.

Частковий успіх

Наступний двигун 5VZ-FE об’ємом 3,4 л V6 з’явився у 1995 році та виправив більшість критичних прорахунків попереднього 6-циліндрового мотора. Цей агрегат вважається досить міцним, але нові технології принесли специфічні капризи. Головною проблемою став невдало розташований джгут дротів датчиків детонації на самому дні розвалу блока циліндрів, де він швидко псувався. Через це машина раптово переходила в аварійний режим і починала споживати забагато пального.

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Величезний 5,7-літровий V8 під індексом 3UR-FE з 2007 року став найпотужнішим силовим агрегатом для великих пікапів Tundra та позашляховиків Sequoia. Ранні серії цього монстра постраждали від серйозного заводського браку, який постачав розподвали з мікротріщинами. Крім того, у повітряні помпи системи впорскування часто потрапляла волога, а через щільне компонування моторного відсіку звичайна заміна стартера перетворювалася на кошмар для майстрів.

Сучасна катастрофа

Найновішою і найгучнішою проблемою компанії став сучасний 3,4-літровий V6 з подвійним турбонаддувом під кодом V35A-FTS. Цей мотор встановлюють на сучасні версії пікапа Tundra як у звичайному, так і в гібридному виконанні потужністю до 437 к.с. Майже одразу після виходу моделі на ринок власники почали скаржитися на раптову та повну відмову силового агрегату прямо під час руху.

Причиною катастрофи виявилася жахлива помилка на заводі. Під час виточування блоків циліндрів усередині залишалася мікроскопічна металева стружка, яку погано вимивали. Це сміття потрапляло в тонку масляну плівку між колінчастим валом та корінним підшипником, викликаючи дике тертя. У результаті деталі просто сплавлялися між собою, повністю знищуючи мотор. Корпорація була змушена розширювати масштабні кампанії відкликання аж до травня 2026 року, намагаючись врятувати свою репутацію.

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