Павлоград атакувала РФ 20 липня — постраждали 15 людей

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Автор Микола Завтрогляд

Наслідки удару по Павлограді. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська сьогодні вдень атакували Павлоград Дніпропетровської області. Наразі відомо, що поранення отримали вже 15 людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу. 

Обстріл Павлограда 20 липня

“Уже 15 поранених через атаку росіян на Павлоград. 10 людей у лікарнях. Медики надають їм усю необхідну допомогу”, — розповів Ганжа.

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Пошкоджені будинки та автівки у Павлограді. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 
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Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 
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Наслідки атаки на Павлоград. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 
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Зруйновані квартири після обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 

Як відомо, внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули. Серед ушпиталених є 13-річна дівчинка. Крім того, в місті пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Як писали Новини.LIVE, 19 липня росіяни атакували пасажирський потяг на Запоріжжі. Моніторингова група завчасно дала команду на евакуацію, тому обійшлося без постраждалих.

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Крім того, окупанти зруйнували центр реабілітації для дітей з інвалідністю на Сумщині. Андрій Сибіга заявив, що Україна разом із міжнародними партнерами допоможе відновити заклад. 

Того ж дня ворог вдарив КАБами по багатоповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхові будинки. Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких 11-річна дівчинка.

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