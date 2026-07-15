Пиріг із нектаринами на сметані: простий рецепт ніжної літньої випічки

Пиріг “Люся”. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати домашній пиріг без складного тіста та тривалих клопотів, цей рецепт стане чудовим вибором. Завдяки сметані тісто виходить дуже ніжним і пухким, а соковиті нектарини додають випічці яскравого літнього смаку. Такий пиріг ідеально смакує до чаю, кави або сімейного чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 200 г;

сіль — дрібка;

вершкове масло або маргарин — 100 г;

сметана — 250 г;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 300 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

нектарини — 7–8 шт.

Для сиропу:

цукор — 1 ст. л.;

вода — 1 ст. л.

Тісто та нектарини. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і сіллю до пишної маси. Додати розтоплене масло, сметану та соду, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто. Перекласти тісто у змащену форму для випікання та зверху викласти нарізані дольками нектарини. Випікати у розігрітій до 180 ºC духовці 40–50 хвилин до готовності. Змішати воду з цукром і змастити сиропом ще теплий пиріг. За бажанням зверху можна злегка присипати цукром.

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