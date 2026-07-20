Погода сьогодні, 20 липня, в Україні — Укргідрометцентр і Meteoprog

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Синоптики надали прогноз погоди на понеділок, 20 липня. Буде хмарно із проясненнями. Місцями очікуються зливи, грози, град та шквали. Через негоду в деяких областях оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні на 20 липня

В Укргідрометцентрі зазначили, що в Україні, крім сходу та південного сходу, пройдуть помірні, а в північних і центральних областях місцями значні дощі із грозами, удень в окремих районах град та шквали до 20 м/с.

Карта “Погода в Україні 20 липня 2026 року”. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південно-західний та західний дутиме зі швидкістю 7–12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +16…+21 °C, удень +25…+30 °C, на півдні та сході — до +33 °C, а у західних областях — +22…+27 °C.

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Карта “Небезпечні метеорологічні явища в Україні 20 липня 2026 року”. Фото: Укргідрометцентр

За даними Meteorpog, 20 липня погодні умови визначатиме атмосферний фронт — у західних, північних і центральних регіонах очікуються дощі з грозами.

Карта “Погода в Україні 20 липня 2026 року”. Фото: Meteoprog

У денні години подекуди можливі град і пориви вітру до 15–20 м/с.

Водночас у південно-східній частині країни істотних опадів не прогнозують. Вітер переважатиме південного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5–10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме +14…+20 °С, удень на заході — +20…+26 °С, в інших областях — +26…+31 °С, а на сході та півдні підніметься до +30…+35 °С.

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