Церковне свято 20 липня 2026: що не можна робити у День пророка Іллі

Зображення пророка Іллі, вірянка у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Православні віряни в Україні вшановують пам’ять святого пророка Іллі — одного з найвеличніших пророків Старого Завіту. З 20 липня пов’язано багато прикмет, обрядів і заборон, які передавалися з покоління в покоління.

Новини.LIVE розповідає, які традиції існують у велике церковне та що категорично не можна робити.

Хто такий пророк Ілля і чому його так шанують

20 липня за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує пам’ять святого пророка Іллі. Він жив приблизно у IX столітті до нашої ери й увійшов до біблійної історії як людина непохитної віри, яка сміливо виступала проти ідолопоклонства та закликала людей повернутися до Бога.



Однією з найвідоміших подій його життя стало протистояння жерцям Ваала на горі Кармель. За біблійним переказом, саме тоді Господь послав вогонь із неба, підтвердивши істинність віри пророка. Завершення земного життя Іллі також є особливим: Святе Письмо розповідає, що він був узятий на небо живим у вогняній колісниці.



В українській традиції пророка Іллю здавна вважають покровителем грому, блискавок, дощу та небесної стихії. Саме тому навколо цього свята сформувалося чимало народних звичаїв і прикмет.

Три головні заборони у День пророка Іллі

Попри святковий характер дня, наші предки вірили, що деяких речей 20 липня краще уникати. Найвідомішими залишаються три заборони.



Не сваріться та не ображайте інших



У День пророка Іллі особливо радять берегти мир у родині та спілкуванні з близькими. За церковною традицією, день варто присвятити молитві, добрим справам і внутрішньому очищенню.



Також рекомендують відмовитися від лайки, пліток, заздрості, наклепів, злості, помсти та образ. Вважається, що саме цього дня будь-який конфлікт може надовго зіпсувати стосунки.



Не купайтеся у відкритих водоймах



Це, мабуть, найвідоміша народна прикмета, пов’язана з Днем Іллі. Наші предки вірили, що після свята вода стає значно холоднішою, а купальний сезон добігає кінця.



У народі говорили, що пророк Ілля “охолоджує воду”, тому купання в річках, озерах чи ставках може принести неприємності. Церква не встановлює такої заборони, однак ця традиція міцно закріпилася в українській культурі та збереглася до наших днів як частина народної спадщини.



Не працюйте на землі



Ще одна давня традиція стосується польових робіт. Вважалося, що цього дня земля має відпочити, а тому не варто працювати на городі чи в полі.



Наші пращури також намагалися не виконувати важку домашню роботу, не прати, не шити, не в’язати й не рубати дерева. За народними віруваннями, порушення цих звичаїв могло накликати невдачі або негоду.

Яких справ ще радили уникати 20 липня

Окрім трьох головних заборон, у народному календарі існували й інші перестороги. У День Іллі не радили давати або брати гроші в борг, щоб не втратити достаток, а також полювати чи ловити рибу.



Наші предки вірили, що цього дня потрібно проявляти милосердя, допомагати тим, хто цього потребує, та знаходити час для щирої молитви й духовного спокою.

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Народні прикмети на День Іллі

З Ільїним днем українці пов’язували й погодні спостереження, адже вірили, що саме 20 липня можна передбачити, якою буде осінь і майбутній урожай.



Найпоширеніші прикмети такі:



якщо день видався спекотним, осінь очікується сухою;



відсутність дощу віщує ще приблизно шість тижнів сухої погоди;



грім без опадів вважали ознакою того, що найближчим часом дощів не буде;



велика кількість комарів обіцяє ясний і сонячний день.



Також у народі казали: “До Іллі — літо, після Іллі — осінь”. Саме тому це свято вважали символічною межею між двома порами року.

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