Ферран Торрес може перейти з Барселони до мадридського Реала

Збірна Іспанії святкує перемогу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Головний герой фіналу ЧС-2026 Ферран Торрес несподівано привернув увагу мадридського “Реала”. Президент “королівського клубу” може надіслати агентам нападника пропозицію щодо трансферу. Сам гравець не хоче залишатися в “Барселоні”.

Він не єдиний, ким “Реал” цікавиться у складі збірної Іспанії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L’Équipe.

Нападник “Барселони” Ферран Торрес провів Кубок світу в статусі запасного футболіста збірної Іспанії. Свій єдиний гол він забив у фіналі Мундіалю, і цей м’яч приніс “червоній фурії” перемогу та другий чемпіонський титул в історії. Після матчу попит на футболіста зріс.

Родрі та Ферран Торрес святкують перемогу. Фото: Reuters

Інтерес до Торреса

Під час чемпіонату світу стало відомо, що послугами 26-річного нападника зацікавився “ПСЖ“. Однак у французького гранда з’явився серйозний конкурент у вигляді мадридського “Реала“.

“Королівський клуб” перед стартом турніру вже підписав одного вихованця “Барселони”. Захисник Марк Кукурелья, який провів сильний чемпіонат світу, перейшов до “Реала” з “Челсі”. Також до Мадрида хоче переїхати капітан збірної Іспанії Родрі, який відмовився продовжувати контракт із “Манчестер Сіті”. До нього може приєднатися й Ферран Торрес.

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