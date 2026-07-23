Грошове забезпечення військовослужбовців: чи сумуються доплати у 10, 30 та 50 тис. гривень

Українські військовослужбовці, гроші в гаманці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони України надало офіційні роз’яснення щодо порядку нарахування додаткових винагород військовослужбовцям. У відомстві пояснили, чи можуть захисники одночасно отримувати кілька щомісячних доплат, як оплачуються завдання в різних районах бойових дій, а також чи передбачені окремі виплати за укладення мотиваційного контракту.

Про це пише “Судово-юридична газета”, передають Новини.LIVE.

Чи сумуються щомісячні доплати у 10, 30 та 50 тисяч гривень

Постанова Кабінету Міністрів №768 не дозволяє одночасно виплачувати кілька щомісячних додаткових винагород. Якщо військовослужбовець має право одразу на декілька таких доплат, йому призначать лише одну — найбільшу за розміром.

Зокрема, це стосується:

50 тис. грн — за виконання визначених завдань на пунктах управління бригади, полку чи батальйону;

15-30 тис. грн — для окремих категорій інструкторів;

10 тис. грн — для військовослужбовців, які підпадають під відповідні умови, але не мають права на інші доплати, передбачені постановою.

Таким чином, доплата у 10 тис. грн не додається до виплат у 30 чи 50 тис. грн, а призначається лише тим військовим, які не отримують більших винагород.

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Як нараховують бойові доплати

Окремі правила діють для винагород, які виплачуються за перебування у визначених районах виконання бойових або спеціальних завдань.



Якщо протягом одного дня військовослужбовець виконував завдання у двох різних зонах, де передбачені різні розміри доплат, за цей день йому виплатять лише більшу суму.

Водночас, якщо служба проходила в різних районах у різні дні, виплати розраховуються окремо за кожен період і підсумовуються.

Аналогічний принцип застосовується й до добових виплат за участь у штурмових діях. Якщо за одну добу військовий виконував завдання, за які передбачено винагороди у 20 тис. і 40 тис. грн, він отримає лише більшу із цих сум.

Чи передбачені виплати за мотиваційний контракт

У Міністерстві оборони також спростували інформацію про окрему виплату за укладення мотиваційного контракту.

У постанові №768 така винагорода не передбачена. Водночас законодавство гарантує одноразову грошову допомогу громадянам, які укладають свій перший контракт на проходження військової служби. Вона виплачується відповідно до постанови Кабінету Міністрів №704 та наказу Міноборони №260.

Разом із тим право на таку допомогу не мають особи, які раніше вже проходили військову службу за контрактом в інших військових формуваннях або служили у правоохоронних органах.

Які виплати отримують військові поза районами бойових дій

У відомстві також нагадали, що постанова №768 не змінює основні складові грошового забезпечення військовослужбовців. Як і раніше, вони отримують:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

інші встановлені законом щомісячні виплати.

Для військовослужбовців, які не виконують бойових або спеціальних завдань, документ передбачає додаткову винагороду у розмірі 10 тис. грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські військовослужбовці можуть отримати ще одну надбавку. Йдеться про винагороду за знищену ворожу техніку. Суми доплат залежать від типу техніки та можуть сягати понад 200 тис. гривень.

Також Новини.LIVE писали, що відбувається з грошовим забезпеченням військового після СЗЧ. З першого дня самовільного залишення військової частини припиняються усі виплати. Проте їх можна відновити.