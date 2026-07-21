Грошова допомога після загибелі військового: кому необхідно декларувати 15 млн грн

Податкова декларація, гроші на військовій формі. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Одноразова грошова допомога, яку отримують родини загиблих військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, вважається доходом і підлягає декларуванню. Водночас у декларації необхідно зазначати не всю суму виплати, а лише кошти, фактично отримані протягом звітного періоду.

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо порядку відображення таких виплат у деклараціях проаналізувала “Судово-юридична газета”, передають Новини.LIVE.

Яку суму потрібно зазначати

Йдеться про одноразову державну допомогу в розмірі 15 млн грн, яку виплачують членам сімей військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, які загинули або померли внаслідок поранень під час дії воєнного стану.

Законодавство передбачає, що ця сума розподіляється рівними частками між усіма особами, які мають право на виплату.

У НАЗК наголошують, що у декларації потрібно відображати лише ту частину допомоги, яку декларант або член його сім’ї реально отримав у відповідному звітному році.

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Отримані кошти необхідно вказати у розділі 11 “Доходи, у тому числі подарунки”.

У графі “Вид доходу” слід обрати варіант “Інше”, а в описі зазначити: “Одноразова грошова допомога сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців тощо”.

Якщо допомога виплачується кількома платежами, то в декларації за відповідний рік відображається лише сума, яка фактично надійшла протягом цього періоду. Наступні виплати потрібно буде зазначити вже в деклараціях за наступні роки.

Коли потрібно повідомляти про зміни в майновому стані

НАЗК також звернуло увагу на вимоги щодо повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Якщо службова особа, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, чи декларант із високим або підвищеним рівнем корупційних ризиків отримав одноразову виплату, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, він зобов’язаний подати окреме повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням такого доходу.

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